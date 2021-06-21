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Появилось видео с места столкновения двух автобусов на Кубани
Появилось видео с места столкновения двух автобусов на Кубани - РИА Новости, 21.06.2021
Появилось видео с места столкновения двух автобусов на Кубани
Очевидцы выложили в Сеть видео с места аварии с участием двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:42
2021-06-21T11:42
2021-06-21T12:43
туапсинский район
сочи
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Очевидцы выложили в Сеть видео с места аварии с участием двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает РЕН ТВ.На кадрах видно, что один из автобусов после столкновения загорелся. Впоследствии спасатели потушили пожар. По информации краевого Министерства чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло на трассе Джубга — Сочи. В автобусах ехали 62 ребенка и четверо взрослых.В больницу доставили 15 детей и одного из водителей.
туапсинский район
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туапсинский район, сочи, краснодарский край, происшествия
Появилось видео с места столкновения двух автобусов на Кубани
11:42 21.06.2021 (обновлено: 12:43 21.06.2021)
Очевидцы опубликовали видео с места столкновения двух автобусов на Кубани