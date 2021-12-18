https://ria.ru/20211218/dtp-1764343899.html
В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.12.2021
В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус с ехавшими на соревнования детьми в возрасте от десяти до 12 лет попал в ДТП в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T08:58
2021-12-18T08:58
2021-12-18T09:35
происшествия
ярославль
ростовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Автобус с ехавшими на соревнования детьми в возрасте от десяти до 12 лет попал в ДТП в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.По информации представителя ГУ МЧС России по региону, в салоне находились 14 детей и шесть взрослых.Водитель в результате аварии получил перелом руки, у 12 спортсменов ссадины и ушибы. Их направили в клинику на осмотр, но госпитализация им не требуется. Еще двух детей с ушибами головы отвезли в детскую областную больницу автомобилями медицины катастроф.ДТП произошло на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе из-за того, что у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна.
https://ria.ru/20211208/napadenie-1762674217.html
ярославль
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происшествия, ярославль, ростовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
08:58 18.12.2021 (обновлено: 09:35 18.12.2021)
В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
Автобус с юными спортсменами попал в ДТП в Ярославской области, 13 человек пострадали