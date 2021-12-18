https://ria.ru/20211218/dtp-1764343899.html

В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.12.2021

В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

Автобус с ехавшими на соревнования детьми в возрасте от десяти до 12 лет попал в ДТП в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T08:58

2021-12-18T08:58

2021-12-18T09:35

происшествия

ярославль

ростовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Автобус с ехавшими на соревнования детьми в возрасте от десяти до 12 лет попал в ДТП в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.По информации представителя ГУ МЧС России по региону, в салоне находились 14 детей и шесть взрослых.Водитель в результате аварии получил перелом руки, у 12 спортсменов ссадины и ушибы. Их направили в клинику на осмотр, но госпитализация им не требуется. Еще двух детей с ушибами головы отвезли в детскую областную больницу автомобилями медицины катастроф.ДТП произошло на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе из-за того, что у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна.

https://ria.ru/20211208/napadenie-1762674217.html

ярославль

ростовский район

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происшествия, ярославль, ростовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто