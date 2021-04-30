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Пятеро детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае
Пятеро детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае
В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика DAF, сообщили в пресс-службе ГИБДД. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:23
2021-04-30T21:02
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика DAF, сообщили в пресс-службе ГИБДД.Пятеро детей погибли, пострадали 12 человек, среди них — восемь несовершеннолетних.По предварительным данным, в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус. Причиной аварии, как считают в ГИБДД, стало нарушение правил автомобилем ВАЗ.В Sprinter было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Как рассказали РИА Новости в администрации Волгоградской области, в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из школы олимпийского резерва. Дети были 2006-2008 годов рождения. За рулем находился родственник одной из спортсменок.На место происшествия выехал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, здесь также находится руководство краевого минздрава. Власти Волгоградской области помогут родителям добраться на место ДТП.СК возбудил уголовное дело по статья о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ДТП в Ставрополье. Кадры с места аварии
Микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ставропольском крае, 6 детей погибли, еще 12 человек, в том числе 8 детей, пострадали, сообщает ГИБДД В попавшем в ДТП в Ставрополье автобусе ехали 14 детей и 4 сопровождающих взрослых, они направлялись из Волгограда на соревнования в Черкесск
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия

Пятеро детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае

17:23 30.04.2021 (обновлено: 21:02 30.04.2021)
 
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика DAF, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Пятеро детей погибли, пострадали 12 человек, среди них — восемь несовершеннолетних.
По предварительным данным, в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус. Причиной аварии, как считают в ГИБДД, стало нарушение правил автомобилем ВАЗ.
В Sprinter было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Как рассказали РИА Новости в администрации Волгоградской области, в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из школы олимпийского резерва. Дети были 2006-2008 годов рождения. За рулем находился родственник одной из спортсменок.
На место происшествия выехал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, здесь также находится руководство краевого минздрава. Власти Волгоградской области помогут родителям добраться на место ДТП.
СК возбудил уголовное дело по статья о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
ДТП с микроавтобусом в Ставропольском краеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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