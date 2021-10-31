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В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 31.10.2021

В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, на котором дети возвращались с экскурсии, в Юргинском районе... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:08

2021-10-31T14:08

2021-10-31T14:08

происшествия

кемеровская область

юргинский район

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, на котором дети возвращались с экскурсии, в Юргинском районе Кемеровской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."13.00 31.10.2021, Кемеровская область, Юргинский район, 5 км западнее населенного пункта Глубокое... столкновение легкового автомобиля (3 человека) и заказного экскурсионного автобуса (39 человек, в том числе 25 детей)", - говорится в сообщении.Добавляется, что дети в автобусе были от семи до девяти лет, они возвращались с экскурсии по маршруту "Кемерово - Юрга".По данным "ФЦМК" (Федеральный центр медицины катастроф), пострадали четыре человека. В легковом автомобиле погибли двое, один был госпитализирован, водитель автобуса получил лечение амбулаторно.Отмечается, что родители, получив информацию о ДТП, забрали детей на личном транспорте.

кемеровская область

юргинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, юргинский район