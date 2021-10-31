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В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 31.10.2021
В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, на котором дети возвращались с экскурсии, в Юргинском районе... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:08
2021-10-31T14:08
2021-10-31T14:08
происшествия
кемеровская область
юргинский район
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, на котором дети возвращались с экскурсии, в Юргинском районе Кемеровской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."13.00 31.10.2021, Кемеровская область, Юргинский район, 5 км западнее населенного пункта Глубокое... столкновение легкового автомобиля (3 человека) и заказного экскурсионного автобуса (39 человек, в том числе 25 детей)", - говорится в сообщении.Добавляется, что дети в автобусе были от семи до девяти лет, они возвращались с экскурсии по маршруту "Кемерово - Юрга".По данным "ФЦМК" (Федеральный центр медицины катастроф), пострадали четыре человека. В легковом автомобиле погибли двое, один был госпитализирован, водитель автобуса получил лечение амбулаторно.Отмечается, что родители, получив информацию о ДТП, забрали детей на личном транспорте.
кемеровская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, юргинский район
В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
Легковушка столкнулась с детским экскурсионным автобусом в Кузбассе, есть погибшие
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, на котором дети возвращались с экскурсии, в Юргинском районе Кемеровской области
, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"13.00 31.10.2021, Кемеровская область, Юргинский район, 5 км западнее населенного пункта Глубокое... столкновение легкового автомобиля (3 человека) и заказного экскурсионного автобуса (39 человек, в том числе 25 детей)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что дети в автобусе были от семи до девяти лет, они возвращались с экскурсии по маршруту "Кемерово - Юрга".
По данным "ФЦМК" (Федеральный центр медицины катастроф), пострадали четыре человека. В легковом автомобиле погибли двое, один был госпитализирован, водитель автобуса получил лечение амбулаторно.
Отмечается, что родители, получив информацию о ДТП, забрали детей на личном транспорте.