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Шоубиз
https://ria.ru/20201230/skandal-1591355487.html
Сливы, баттлы и разводы: громкие скандалы 2020 года
Сливы, баттлы и разводы: громкие скандалы 2020 года
РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:02
2020-12-30T14:07
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоубиз
бари алибасов
артём дзюба
знаменитости
звезды
иосиф пригожин
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В уходящем году информационное пространство сотрясало немало громких скандалов, разводов, выяснений отношений между известными личностями. О том, кто из них давал самые резонансные поводы для обсуждений в СМИ и соцсетях по версии рубрики "Шоубиз", – в материале РИА Новости.Сергей ШнуровМузыкант, который и ранее был известен резкими высказываниями с использованием ненормативной лексики, в 2020 году превзошел сам себя. Его "обличительные" стихи в адрес коллег многих разозлили не на шутку.Сергей Шнуров, не стесняясь в выражениях, высмеивал Басту и его поклонников (после скандального концерта в Петербурге), Юрия Лозу (за полученную им благодарность от президента России), Стаса Михайлова (из-за слов о помощи музыкантам в пандемию).Но, пожалуй, самым резонансным был баттл с Иосифом Пригожиным, который растянулся на несколько "серий".Конфликт разгорелся после того, как Шнуров в свойственной ему манере высказался о семье продюсера, призвавшего помогать артистам в трудные времена пандемии.Пригожин не стал молчать и резко ответил Шнурову. В итоге после обмена "любезностями" продюсер и супруг певицы Валерии и вовсе пообещал его "треснуть по башке".Аналогичное намерение высказала и жена Стаса Михайлова после оскорбительного стихотворения о ее муже, а Юрий Лоза подал иск в суд о защите чести и достоинства.В начале декабря Шнуров пообещал сам себе сделать перерыв в публикации стихов на злобу дня. Однако уже через несколько дней музыкант вновь попал под шквал критики за вопрос президенту на ежегодной Большой пресс-конференции о том, "как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики?"За него музыканта раскритиковали и бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс, и продюсер Андрей Разин, назвавший Шнурова "помойным псом". Впрочем, и на критику за "плохой вопрос" он тоже ответил матом.Позже в стихотворной форме к нему обратился глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он раскритиковал Шнурова за употребление ненормативной лексики, но и ему музыкант ответил в своем же стиле.В последние дни уходящего года Шнуров получил "подножку" уже из совсем иной сферы: его лишили статуса святого в "Церкви летающего макаронного монстра". Пока неизвестно, какими именно словами он отреагирует на это решение пастафарианцев.Бари АлибасовПожалуй, самым скандальным в уходящем году стал развод Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Их отношения на протяжении нескольких лет были очень нежными, в официальном браке продюсер и актриса состояли два года, но в последнее время он дал трещину.Как сообщил РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".Впрочем, в жизни Бари Каримовича в уходящем году было немало потрясений и без осложнившихся отношений с Лидией Николаевной: он попадал в клинику после передозировки лекарствами, Горжанкин сообщал о "покушении на жизнь и имущество" продюсера.Расстраивали его и отношения с сыном, и обвинения в мошенничестве со стороны представителей Федосеевой-Шукшиной.В итоге, разочаровавшись в близких людях, Алибасов решил оставить наследство своему домашнему питомцу – обезьяне Маше, несмотря на то, что именно она "приложила лапу" к отравлению хозяина лекарственными препаратами, в числе которых была и "Виагра".В последние дни уходящего года, уже после развода с Федосеевой-Шукшиной, имя Алибасова вновь попало в СМИ по резонансному поводу.Как сообщалось 29 декабря, дверь в квартиру Бари Каримовича пришлось вскрывать полицейским из-за криков о помощи, а сам продюсер (по сведениям ряда СМИ) якобы был пьян. Впрочем, эту информацию РИА Новости опроверг его представитель.Вадим Горжанкин рассказал, что дверь медикам Бари Каримович открыл, возможно, и не сразу, но сам, и пьян он не был. Однако уже вскоре пришло сообщение, что Алибасов госпитализирован из-за травм.Что именно произошло в квартире продюсера, пока неизвестно. "Нельзя сказать, что Бари Каримович находится в ясном сознании", – пояснил Горжанкин.Изначально сообщалось, что его либо скинули с лестницы, либо он упал сам, а сын Алибасова предполагает, что отец мог "отмечать развод" и выпил, хотя ему "критично нельзя ни капли алкоголя".30 декабря стало известно, что продюсера выписали из больницы. У него диагностировали ссадины и ушибы после падения с лестницы, но переломов, к счастью, нет, сообщил представитель Алибасова.Артем ДзюбаОт "виртуального общения", пожалуй, больше всех пострадал футболист Артем Дзюба. После того, как его интимное видео недоброжелатели слили в соцсети, разразился большой скандал.Он сказался и на карьере спортсмена: по решению главного тренера национальной команды Станислава Черчесова футболист пропустил ноябрьские матчи сборной России и был лишен капитанской повязки в "Зените".В этой ситуации одни от Дзюбы отвернулись или едко его высмеивали, другие, напротив, поддержали. Некоторые известные личности в этой связи привлекали внимание к проблеме вмешательства в личную жизнь публичных персон и задавали вопрос, как можно от этого защититься.Вопрос о Дзюбе был задан даже президенту России во время его Большой пресс-конференции.Владимир Путин сказал, что скандальное видео не смотрел, но отметил, что публичные люди в мире современных технологий, порой, вольно или невольно попадают в подобные неприятные ситуации."А Дзюба – человек публичный, и в этой ситуации он должен быть внутренне готов к чему-то подобному. Значит, он должен был постараться, чтобы не дать недоброжелателям повода для возникновения подобных проблем", – приводит слова президента сайт Вести.Ru.Путин также отметил, что "нельзя влезать в личную жизнь"."Есть общие правила, нужно их придерживаться. А на профессиональную деятельность влиять не должно. Но это хороший урок", – сказал президент России.Сам Дзюба, как рассказал бывший футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, переживает из-за этой ситуации, хотя в клубе отношение к нему не изменилось."Это никуда не уйдет, все равно останется. Он встречается на улице с кем-то, на мероприятиях. Все равно, наверное, думает: "А этот человек смотрит на меня просто так или потому, что видел тот ролик?" Конечно, он переживает. Это идет шлейфом", — сказал Аршавин.
https://ria.ru/20201216/prigozhin-1589421494.html
https://ria.ru/20201215/alibasov-1589354528.html
https://ria.ru/20201113/skandal-1584430348.html
https://ria.ru/20201226/razvod-1591029747.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бари алибасов, артём дзюба, знаменитости, звезды, иосиф пригожин, шнур (сергей шнуров)

Сливы, баттлы и разводы: громкие скандалы 2020 года

14:02 30.12.2020 (обновлено: 14:07 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Вадим Горжанкин, Алексей Филиппов, Павел БедняковБари Алибасов, Артем Дзюба, Сергей Шнуров
Бари Алибасов, Артем Дзюба, Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Вадим Горжанкин, Алексей Филиппов, Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В уходящем году информационное пространство сотрясало немало громких скандалов, разводов, выяснений отношений между известными личностями. О том, кто из них давал самые резонансные поводы для обсуждений в СМИ и соцсетях по версии рубрики "Шоубиз", – в материале РИА Новости.

Сергей Шнуров

Музыкант, который и ранее был известен резкими высказываниями с использованием ненормативной лексики, в 2020 году превзошел сам себя. Его "обличительные" стихи в адрес коллег многих разозлили не на шутку.
Сергей Шнуров, не стесняясь в выражениях, высмеивал Басту и его поклонников (после скандального концерта в Петербурге), Юрия Лозу (за полученную им благодарность от президента России), Стаса Михайлова (из-за слов о помощи музыкантам в пандемию).
Но, пожалуй, самым резонансным был баттл с Иосифом Пригожиным, который растянулся на несколько "серий".
Конфликт разгорелся после того, как Шнуров в свойственной ему манере высказался о семье продюсера, призвавшего помогать артистам в трудные времена пандемии.
Пригожин не стал молчать и резко ответил Шнурову. В итоге после обмена "любезностями" продюсер и супруг певицы Валерии и вовсе пообещал его "треснуть по башке".
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 06:43Шоубиз
"Рано или поздно по башке тресну": Пригожин резко высказался о Шнурове
Аналогичное намерение высказала и жена Стаса Михайлова после оскорбительного стихотворения о ее муже, а Юрий Лоза подал иск в суд о защите чести и достоинства.
В начале декабря Шнуров пообещал сам себе сделать перерыв в публикации стихов на злобу дня. Однако уже через несколько дней музыкант вновь попал под шквал критики за вопрос президенту на ежегодной Большой пресс-конференции о том, "как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики?"
За него музыканта раскритиковали и бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс, и продюсер Андрей Разин, назвавший Шнурова "помойным псом". Впрочем, и на критику за "плохой вопрос" он тоже ответил матом.
Позже в стихотворной форме к нему обратился глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он раскритиковал Шнурова за употребление ненормативной лексики, но и ему музыкант ответил в своем же стиле.
В последние дни уходящего года Шнуров получил "подножку" уже из совсем иной сферы: его лишили статуса святого в "Церкви летающего макаронного монстра". Пока неизвестно, какими именно словами он отреагирует на это решение пастафарианцев.

Бари Алибасов

Пожалуй, самым скандальным в уходящем году стал развод Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Их отношения на протяжении нескольких лет были очень нежными, в официальном браке продюсер и актриса состояли два года, но в последнее время он дал трещину.
Как сообщил РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".
Впрочем, в жизни Бари Каримовича в уходящем году было немало потрясений и без осложнившихся отношений с Лидией Николаевной: он попадал в клинику после передозировки лекарствами, Горжанкин сообщал о "покушении на жизнь и имущество" продюсера.
Расстраивали его и отношения с сыном, и обвинения в мошенничестве со стороны представителей Федосеевой-Шукшиной.
В итоге, разочаровавшись в близких людях, Алибасов решил оставить наследство своему домашнему питомцу – обезьяне Маше, несмотря на то, что именно она "приложила лапу" к отравлению хозяина лекарственными препаратами, в числе которых была и "Виагра".
Питомец продюсера Бари Алибасова обезьяна Маша - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 18:24Шоубиз
Алибасов оставит наследство любимой обезьяне
В последние дни уходящего года, уже после развода с Федосеевой-Шукшиной, имя Алибасова вновь попало в СМИ по резонансному поводу.
Как сообщалось 29 декабря, дверь в квартиру Бари Каримовича пришлось вскрывать полицейским из-за криков о помощи, а сам продюсер (по сведениям ряда СМИ) якобы был пьян. Впрочем, эту информацию РИА Новости опроверг его представитель.
Вадим Горжанкин рассказал, что дверь медикам Бари Каримович открыл, возможно, и не сразу, но сам, и пьян он не был. Однако уже вскоре пришло сообщение, что Алибасов госпитализирован из-за травм.
Что именно произошло в квартире продюсера, пока неизвестно. "Нельзя сказать, что Бари Каримович находится в ясном сознании", – пояснил Горжанкин.
Изначально сообщалось, что его либо скинули с лестницы, либо он упал сам, а сын Алибасова предполагает, что отец мог "отмечать развод" и выпил, хотя ему "критично нельзя ни капли алкоголя".
30 декабря стало известно, что продюсера выписали из больницы. У него диагностировали ссадины и ушибы после падения с лестницы, но переломов, к счастью, нет, сообщил представитель Алибасова.

Артем Дзюба

От "виртуального общения", пожалуй, больше всех пострадал футболист Артем Дзюба. После того, как его интимное видео недоброжелатели слили в соцсети, разразился большой скандал.
Он сказался и на карьере спортсмена: по решению главного тренера национальной команды Станислава Черчесова футболист пропустил ноябрьские матчи сборной России и был лишен капитанской повязки в "Зените".
В этой ситуации одни от Дзюбы отвернулись или едко его высмеивали, другие, напротив, поддержали. Некоторые известные личности в этой связи привлекали внимание к проблеме вмешательства в личную жизнь публичных персон и задавали вопрос, как можно от этого защититься.
“Я неидеален” – Дзюба прокомментировал интимное видео с его участием - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:42Шоубиз
Хайп на Дзюбе: что делать, когда интимные видео попали в Сеть
Вопрос о Дзюбе был задан даже президенту России во время его Большой пресс-конференции.
Владимир Путин сказал, что скандальное видео не смотрел, но отметил, что публичные люди в мире современных технологий, порой, вольно или невольно попадают в подобные неприятные ситуации.
"А Дзюба – человек публичный, и в этой ситуации он должен быть внутренне готов к чему-то подобному. Значит, он должен был постараться, чтобы не дать недоброжелателям повода для возникновения подобных проблем", – приводит слова президента сайт Вести.Ru.
Путин также отметил, что "нельзя влезать в личную жизнь".
"Есть общие правила, нужно их придерживаться. А на профессиональную деятельность влиять не должно. Но это хороший урок", – сказал президент России.
Сам Дзюба, как рассказал бывший футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, переживает из-за этой ситуации, хотя в клубе отношение к нему не изменилось.
"Это никуда не уйдет, все равно останется. Он встречается на улице с кем-то, на мероприятиях. Все равно, наверное, думает: "А этот человек смотрит на меня просто так или потому, что видел тот ролик?" Конечно, он переживает. Это идет шлейфом", — сказал Аршавин.
На прошлой неделе в шоу Вечерний Ургант пришли Кристина Асмус и Гарик Харламов. Рейтинг у молодежи был огромный - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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