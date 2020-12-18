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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html
"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:23
2020-12-18T16:29
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
ласковый май
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину.Артист спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.Продюсер назвал Шнурова "негодяем" и задался вопросом, как его пустили на официальное мероприятие.
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ласковый май, шнур (сергей шнуров), владимир путин

"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину

15:23 18.12.2020 (обновлено: 16:29 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину.
Артист спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.

"Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пес. Я всегда с ним судился, всегда его презирал как грязную собаку", — написал Разин в Instagram.

Продюсер назвал Шнурова "негодяем" и задался вопросом, как его пустили на официальное мероприятие.
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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