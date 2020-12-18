https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html
"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:23
2020-12-18T15:23
2020-12-18T16:29
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
ласковый май
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину.Артист спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.Продюсер назвал Шнурова "негодяем" и задался вопросом, как его пустили на официальное мероприятие.
https://ria.ru/20201217/shnurov-1589716480.html
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ласковый май, шнур (сергей шнуров), владимир путин