https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html

"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину

"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:23

2020-12-18T15:23

2020-12-18T16:29

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

ласковый май

шнур (сергей шнуров)

владимир путин

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова за вопрос президенту России Владимиру Путину.Артист спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.Продюсер назвал Шнурова "негодяем" и задался вопросом, как его пустили на официальное мероприятие.

https://ria.ru/20201217/shnurov-1589716480.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ласковый май, шнур (сергей шнуров), владимир путин