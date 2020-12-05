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"Сколько можно гавкать?": Шнуров заявил, что не будет публиковать стихи
"Сколько можно гавкать?": Шнуров заявил, что не будет публиковать стихи
Музыкант Сергей Шнуров объявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:23
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культура
россия
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шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров объявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня.Тем не менее это решение артист выразил в стихах. Он поиронизировал, что такая форма творчества не соответствует его возрасту и статусу."Шнуров, сколько можно гавкать? / Ты же дяденька большой. / Что-то ты и впрямь как шавка. / У тебя ж все хорошо", — написал он.В финале стихотворения Шнуров призвал себя хотя бы на месяц избавить окружающих от своего творчества.
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россия, шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров)

"Сколько можно гавкать?": Шнуров заявил, что не будет публиковать стихи

14:23 05.12.2020 (обновлено: 23:04 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛидер группы "Ленинград", художник Сергей Шнуров
Лидер группы Ленинград, художник Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров объявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня.
Тем не менее это решение артист выразил в стихах. Он поиронизировал, что такая форма творчества не соответствует его возрасту и статусу.
"Шнуров, сколько можно гавкать? / Ты же дяденька большой. / Что-то ты и впрямь как шавка. / У тебя ж все хорошо", — написал он.
В финале стихотворения Шнуров призвал себя хотя бы на месяц избавить окружающих от своего творчества.
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 11:50Шоубиз
Ургант попытался примирить Басту и Шнурова стихами
 
КультураРоссияШоу-бизнесШнур (Сергей Шнуров)
 
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