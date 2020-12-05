https://ria.ru/20201205/shnurov-1587809254.html
"Сколько можно гавкать?": Шнуров заявил, что не будет публиковать стихи
"Сколько можно гавкать?": Шнуров заявил, что не будет публиковать стихи
Музыкант Сергей Шнуров объявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:23
2020-12-05T14:23
2020-12-05T23:04
культура
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шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров объявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня.Тем не менее это решение артист выразил в стихах. Он поиронизировал, что такая форма творчества не соответствует его возрасту и статусу."Шнуров, сколько можно гавкать? / Ты же дяденька большой. / Что-то ты и впрямь как шавка. / У тебя ж все хорошо", — написал он.В финале стихотворения Шнуров призвал себя хотя бы на месяц избавить окружающих от своего творчества.
https://ria.ru/20201203/urgant-1587463795.html
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россия, шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров)