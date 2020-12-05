https://ria.ru/20201205/shnurov-1587809254.html

"Сколько можно гавкать?": Шнуров заявил, что не будет публиковать стихи

"Сколько можно гавкать?": Шнуров заявил, что не будет публиковать стихи

Музыкант Сергей Шнуров объявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:23

2020-12-05T14:23

2020-12-05T23:04

культура

россия

шоу-бизнес

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров объявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня.Тем не менее это решение артист выразил в стихах. Он поиронизировал, что такая форма творчества не соответствует его возрасту и статусу."Шнуров, сколько можно гавкать? / Ты же дяденька большой. / Что-то ты и впрямь как шавка. / У тебя ж все хорошо", — написал он.В финале стихотворения Шнуров призвал себя хотя бы на месяц избавить окружающих от своего творчества.

https://ria.ru/20201203/urgant-1587463795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров)