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https://ria.ru/20201124/stas-mikhaylov-1586128240.html
"У меня удар тяжелый": жена Стаса Михайлова пригрозила Шнурову за стих
"У меня удар тяжелый": жена Стаса Михайлова пригрозила Шнурову за стих
Супруга Стаса Михайлова разместила в своем Instagram большой пост, в котором вступилась за мужа и даже пригрозила Сергею Шнурову за его неприличное... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T21:16
2020-11-24T21:16
шоубиз
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стас михайлов
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Супруга Стаса Михайлова разместила в своем Instagram большой пост, в котором вступилась за мужа и даже пригрозила Сергею Шнурову за его неприличное стихотворение.По ее словам, "очень грустно, что некоторые публичные личности до сих пор предпочитают поливать грязью коллег, лишь бы показать себя".Возмущение жены артиста было вызвано комментариями некоторых коллег Стаса Михайлова после его выступления в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".Он высказал мнение о том, что артисты сами должны предложить помощь тем, кто в нуждается, а не просить помощи у государства.Михайлов также сообщил, что всему своему коллективу платит зарплату, несмотря на трудные времена. Вскоре после этого некоторые коллеги выступили с комментариями, усомнившись в словах певца.Однако Инна Михайлова разъяснила, в частности, высказывание Александра Ф. Скляра.По словам Инны, он "в ходе телефонного разговора со Стасом извинился перед артистом и сказал, что оставил свой комментарий, исходя из прочитанной им статьи в интернете".Также супруга Стаса Михайлова рассказала об экс-гитаристе мужа, который летом был уволен из-за того, что отказался ехать на выступление, "когда на него уже понадеялись, сославшись на другую работу"."После увольнения и высказывания лживых комментариев в адрес артиста, он снова просился на работу, на что получил отказ. И, видимо, продолжает излагать свои мысли в адрес артиста уже от обиды. Бог ему судья", – пишет Инна Михайлова.Однако более всего ее, как и многих пользователей в соцсетях, возмутило неприличное стихотворение Сергея Шнурова в адрес Стаса Михайлова, которое он разместил в Instagram.В своей публикации супруга певца приводит пример "народного творчества" – стихотворный ответ Шнурову в его же стиле, который прислали Инне.
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Новости
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, стас михайлов, шнур (сергей шнуров)

"У меня удар тяжелый": жена Стаса Михайлова пригрозила Шнурову за стих

21:16 24.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Стас Михайлов с супругой Инной
Певец Стас Михайлов с супругой Инной - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Супруга Стаса Михайлова разместила в своем Instagram большой пост, в котором вступилась за мужа и даже пригрозила Сергею Шнурову за его неприличное стихотворение.
По ее словам, "очень грустно, что некоторые публичные личности до сих пор предпочитают поливать грязью коллег, лишь бы показать себя".
Возмущение жены артиста было вызвано комментариями некоторых коллег Стаса Михайлова после его выступления в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он высказал мнение о том, что артисты сами должны предложить помощь тем, кто в нуждается, а не просить помощи у государства.
Михайлов также сообщил, что всему своему коллективу платит зарплату, несмотря на трудные времена. Вскоре после этого некоторые коллеги выступили с комментариями, усомнившись в словах певца.
Однако Инна Михайлова разъяснила, в частности, высказывание Александра Ф. Скляра.
По словам Инны, он "в ходе телефонного разговора со Стасом извинился перед артистом и сказал, что оставил свой комментарий, исходя из прочитанной им статьи в интернете".
Также супруга Стаса Михайлова рассказала об экс-гитаристе мужа, который летом был уволен из-за того, что отказался ехать на выступление, "когда на него уже понадеялись, сославшись на другую работу".
"После увольнения и высказывания лживых комментариев в адрес артиста, он снова просился на работу, на что получил отказ. И, видимо, продолжает излагать свои мысли в адрес артиста уже от обиды. Бог ему судья", – пишет Инна Михайлова.
Однако более всего ее, как и многих пользователей в соцсетях, возмутило неприличное стихотворение Сергея Шнурова в адрес Стаса Михайлова, которое он разместил в Instagram.
В своей публикации супруга певца приводит пример "народного творчества" – стихотворный ответ Шнурову в его же стиле, который прислали Инне.
"Людей не проведешь. А господин Шнуров пусть сторонится меня лично, так как у меня удар справа тяжелый, я за себя не ручаюсь. Слишком многих людей он обидел", – заключает свой пост Инна Михайлова.
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 19:08Шоубиз
Адвокат Лозы рассказал подробности иска к Шнурову
 
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