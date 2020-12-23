https://ria.ru/20201223/stikhi-1590616054.html

Шнуров в стихах ответил Хинштейну на критику за употребление мата

Шнуров в стихах ответил Хинштейну на критику за употребление мата

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:47

2020-12-23T17:47

2020-12-23T21:19

шоубиз

госдума рф

александр хинштейн

шнур (сергей шнуров)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, соответствующее стихотворение с обилием ненормативной лексики в распоряжение РИА Новости предоставила пресс-служба RTVI.Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение с критикой законопроекта о реестре социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки, согласно которому вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания. Депутат раскритиковал Шнурова за употребление ненормативной лексики в стихах.Затем он раскритиковал внешность Хинштейна, отметив, что депутат способен только запрещать: "Расстрелять не может он... // Ну хоть слово дайте запретить".Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Шнуров ранее принимал участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Шнуров задал Путину вопрос от себя лично: как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент посоветовал обратиться к классике и использовать слово "редиска".

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/kharlamov-1590127332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, александр хинштейн, шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество