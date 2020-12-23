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https://ria.ru/20201223/stikhi-1590616054.html
Шнуров в стихах ответил Хинштейну на критику за употребление мата
Шнуров в стихах ответил Хинштейну на критику за употребление мата
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:47
2020-12-23T21:19
шоубиз
госдума рф
александр хинштейн
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, соответствующее стихотворение с обилием ненормативной лексики в распоряжение РИА Новости предоставила пресс-служба RTVI.Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение с критикой законопроекта о реестре социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки, согласно которому вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания. Депутат раскритиковал Шнурова за употребление ненормативной лексики в стихах.Затем он раскритиковал внешность Хинштейна, отметив, что депутат способен только запрещать: "Расстрелять не может он... // Ну хоть слово дайте запретить".Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Шнуров ранее принимал участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Шнуров задал Путину вопрос от себя лично: как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент посоветовал обратиться к классике и использовать слово "редиска".
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госдума рф, александр хинштейн, шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество

Шнуров в стихах ответил Хинштейну на критику за употребление мата

17:47 23.12.2020 (обновлено: 21:19 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, соответствующее стихотворение с обилием ненормативной лексики в распоряжение РИА Новости предоставила пресс-служба RTVI.
Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение с критикой законопроекта о реестре социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки, согласно которому вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания. Депутат раскритиковал Шнурова за употребление ненормативной лексики в стихах.

"Наплевать, пускай меня заблочат. // Я Хинштейну напишу ответ", — начал музыкант ответное стихотворение.

Затем он раскритиковал внешность Хинштейна, отметив, что депутат способен только запрещать: "Расстрелять не может он... // Ну хоть слово дайте запретить".
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Шнуров ранее принимал участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Шнуров задал Путину вопрос от себя лично: как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент посоветовал обратиться к классике и использовать слово "редиска".
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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ШоубизГосдума РФАлександр ХинштейнШнур (Сергей Шнуров)Владимир ПутинОбщество
 
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