https://ria.ru/20201223/stikhi-1590616054.html
Шнуров в стихах ответил Хинштейну на критику за употребление мата
Шнуров в стихах ответил Хинштейну на критику за употребление мата
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:47
2020-12-23T17:47
2020-12-23T21:19
шоубиз
госдума рф
александр хинштейн
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589643178_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_bea9ba40a4dbce7f42e1a72ce4a54e27.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, соответствующее стихотворение с обилием ненормативной лексики в распоряжение РИА Новости предоставила пресс-служба RTVI.Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение с критикой законопроекта о реестре социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки, согласно которому вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания. Депутат раскритиковал Шнурова за употребление ненормативной лексики в стихах.Затем он раскритиковал внешность Хинштейна, отметив, что депутат способен только запрещать: "Расстрелять не может он... // Ну хоть слово дайте запретить".Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Шнуров ранее принимал участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Шнуров задал Путину вопрос от себя лично: как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент посоветовал обратиться к классике и использовать слово "редиска".
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/kharlamov-1590127332.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589643178_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_84b49510788a17e85ffbe84f802fb669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, александр хинштейн, шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров резко ответил на критику в свой адрес со стороны главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, соответствующее стихотворение с обилием ненормативной лексики в распоряжение РИА Новости предоставила пресс-служба RTVI.
Ранее Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение с критикой законопроекта о реестре социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч в сутки, согласно которому вводится обязанность модерировать контент и блокировать недопустимые высказывания. Депутат раскритиковал Шнурова за употребление ненормативной лексики в стихах.
"Наплевать, пускай меня заблочат. // Я Хинштейну напишу ответ", — начал музыкант ответное стихотворение.
Затем он раскритиковал внешность Хинштейна, отметив, что депутат способен только запрещать: "Расстрелять не может он... // Ну хоть слово дайте запретить".
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI
Шнуров ранее принимал участие в большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Шнуров задал Путину вопрос от себя лично: как простому человеку не материться, описывая "эту жизнь". Президент посоветовал обратиться к классике и использовать слово "редиска".