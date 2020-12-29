https://ria.ru/20201229/alibasov-1591446606.html
Представитель Алибасова сообщил о его госпитализации из-за травм
Представитель Алибасова сообщил о его госпитализации из-за травм
РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:23
2020-12-29T18:23
2020-12-29T18:37
шоубиз
бари алибасов
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МОСКВА, 29 дек— РИА Новости. Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил РИА Новости PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.По его словам, у Бари Каримовича сильнейшие ушибы ног и, возможно, сломаны ребра. Также у него может быть диагностировано сотрясение головного мозга."В настоящее время Бари Каримович не может не только есть, но и пить воду. Не до конца понятно, с чем это связано: либо это последствия "Крота" (им продюсер сильно отравился в прошлом году. - Прим.ред.), либо результат его падения", — сказал Горжанкин.Сам Алибасов рассказал, что "очень сильно упал с лестницы", но эта версия пока не подтверждена, потому что продюсер сейчас плохо себя чувствует."Нельзя сказать, что Бари Каримович находится в ясном сознании, поэтому он не может четко сказать, как упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком. Детали произошедшего уточняются", — сказал представитель продюсера.Пиар-директор также сообщил, что сын Бари Алибасова срочно вызвал частное охранное предприятие, сотрудники которого сейчас находятся в квартире.Он считает, что на отца могло быть совершено покушение: его либо избили, либо сбросили с лестницы. Алибасов-младший будет обращаться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств случившегося, сказал Горжанкин.Ранее сообщалось, что Алибасов вызывал скорую помощь из-за плохого самочувствия, но врачи не сразу смогли попасть в квартиру, так как не работал звонок, и пришлось вызывать полицию.Версию о том, что продюсер мог быть пьян, как сообщали ранее некоторые СМИ, Горжанкин опроверг.
https://ria.ru/20201229/alibasov-1591390673.html
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бари алибасов, знаменитости, звезды
МОСКВА, 29 дек— РИА Новости. Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил РИА Новости PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
По его словам, у Бари Каримовича сильнейшие ушибы ног и, возможно, сломаны ребра. Также у него может быть диагностировано сотрясение головного мозга.
"В настоящее время Бари Каримович не может не только есть, но и пить воду. Не до конца понятно, с чем это связано: либо это последствия "Крота" (им продюсер сильно отравился в прошлом году. - Прим.ред.), либо результат его падения", — сказал Горжанкин.
Сам Алибасов рассказал, что "очень сильно упал с лестницы", но эта версия пока не подтверждена, потому что продюсер сейчас плохо себя чувствует.
"Нельзя сказать, что Бари Каримович находится в ясном сознании, поэтому он не может четко сказать, как упал с лестницы и с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком. Детали произошедшего уточняются", — сказал представитель продюсера.
Пиар-директор также сообщил, что сын Бари Алибасова срочно вызвал частное охранное предприятие, сотрудники которого сейчас находятся в квартире.
Он считает, что на отца могло быть совершено покушение: его либо избили, либо сбросили с лестницы. Алибасов-младший будет обращаться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств случившегося, сказал Горжанкин.
Ранее сообщалось, что Алибасов вызывал скорую помощь из-за плохого самочувствия, но врачи не сразу смогли попасть в квартиру, так как не работал звонок, и пришлось вызывать полицию.
Версию о том, что продюсер мог быть пьян, как сообщали ранее некоторые СМИ, Горжанкин опроверг.