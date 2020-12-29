https://ria.ru/20201229/shnurov-1591329701.html

Шнурова лишили статуса святого в "Церкви летающего макаронного монстра"

Шнурова лишили статуса святого в "Церкви летающего макаронного монстра"

"Церковь летающего макаронного монстра" (пародийная религия пастафарианство) лишила солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова статуса "святого" за вступление в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:20

2020-12-29T09:20

2020-12-29T11:05

шнур (сергей шнуров)

общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Церковь летающего макаронного монстра" (пародийная религия пастафарианство) лишила солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова статуса "святого" за вступление в "партию-спойлер".Как сообщается на сайте организации, решение было принято "судом присяжных": восемь человек проголосовало за, один — против.Пастафарианцы "канонизировали" Шнурова в 2017 году за "особую любовь к макаронным изделиям".Пастафарианство ("Церковь летающего макаронного монстра") — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. В ее основе лежит концепт создания Вселенной невидимым "летающим макаронным монстром", а первыми пастафарианцами считаются пираты.

https://ria.ru/20201220/shnur-1590122671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шнур (сергей шнуров), общество