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Шнурова лишили статуса святого в "Церкви летающего макаронного монстра"
Шнурова лишили статуса святого в "Церкви летающего макаронного монстра"
"Церковь летающего макаронного монстра" (пародийная религия пастафарианство) лишила солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова статуса "святого" за вступление в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:20
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шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Церковь летающего макаронного монстра" (пародийная религия пастафарианство) лишила солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова статуса "святого" за вступление в "партию-спойлер".Как сообщается на сайте организации, решение было принято "судом присяжных": восемь человек проголосовало за, один — против.Пастафарианцы "канонизировали" Шнурова в 2017 году за "особую любовь к макаронным изделиям".Пастафарианство ("Церковь летающего макаронного монстра") — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. В ее основе лежит концепт создания Вселенной невидимым "летающим макаронным монстром", а первыми пастафарианцами считаются пираты.
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шнур (сергей шнуров), общество

Шнурова лишили статуса святого в "Церкви летающего макаронного монстра"

09:20 29.12.2020 (обновлено: 11:05 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 дек РИА Новости. "Церковь летающего макаронного монстра" (пародийная религия пастафарианство) лишила солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова статуса "святого" за вступление в "партию-спойлер".
Как сообщается на сайте организации, решение было принято "судом присяжных": восемь человек проголосовало за, один — против.

"Удостоверение аннулировано. Мы продолжим почитать Сергея как бывшего святого", — говорится в публикации.

Пастафарианцы "канонизировали" Шнурова в 2017 году за "особую любовь к макаронным изделиям".
Пастафарианство ("Церковь летающего макаронного монстра") — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. В ее основе лежит концепт создания Вселенной невидимым "летающим макаронным монстром", а первыми пастафарианцами считаются пираты.
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 17:33Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
 
Шнур (Сергей Шнуров)Общество
 
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