https://ria.ru/20201202/shnurov-1587309989.html

"Естественный отбор": Шнуров в маске "извинился" перед Бастой

"Естественный отбор": Шнуров в маске "извинился" перед Бастой

Музыкант Сергей Шнуров разместил в Instagram ироничный пост, в котором "просит прощения" у рэпера Басты (Василий Вакуленко) за оскорбления по поводу концерта,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:42

2020-12-02T12:42

2020-12-02T12:42

коронавирус в россии

знаменитости

звезды

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

шоубиз

баста (василий вакуленко)

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров разместил в Instagram ироничный пост, в котором "просит прощения" у рэпера Басты (Василий Вакуленко) за оскорбления по поводу концерта, устроенного в Санкт-Петербурге. "Хочу принести глубочайшие извинения реперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор. Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов", — пишет Шнуров.По словам лидера группировки "Ленинград", ему "интересно наблюдать за тем", как "прихожане церкви Басты, затянув хорально "когда меня не станет...", добровольно инфицируют себя."Накануне Баста со Шнуровым поругались в соцсетях из-за скандального концерта рэпера. Шнуров в стихах раскритиковал коллегу по сцене за то, что тот "наживается" на людях, а Баста ответил ему другим стихотворением, в котором назвал артиста "дурачком" и "комсомольцем-стукачком".Ранее пользователи возмутились видеокадрами с концерта Басты в Сети. На шоу зрители явно не соблюдали социальную дистанцию. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства и принять решение. Во вторник она сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела передали в суд.В пресс-службе музыканта утверждают, что присутствовавший на мероприятии представитель Комитета по культуре не зафиксировал нарушений. Тем не менее, как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в материалах Роспотребнадзора указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места.Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок.

https://ria.ru/20201201/razin-1587227086.html

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коронавирус в россии, знаменитости, звезды, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, баста (василий вакуленко), шнур (сергей шнуров)