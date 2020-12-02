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"Естественный отбор": Шнуров в маске "извинился" перед Бастой
"Естественный отбор": Шнуров в маске "извинился" перед Бастой
Музыкант Сергей Шнуров разместил в Instagram ироничный пост, в котором "просит прощения" у рэпера Басты (Василий Вакуленко) за оскорбления по поводу концерта,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:42
2020-12-02T12:42
коронавирус в россии
знаменитости
звезды
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
шоубиз
баста (василий вакуленко)
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров разместил в Instagram ироничный пост, в котором "просит прощения" у рэпера Басты (Василий Вакуленко) за оскорбления по поводу концерта, устроенного в Санкт-Петербурге. "Хочу принести глубочайшие извинения реперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор. Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов", — пишет Шнуров.По словам лидера группировки "Ленинград", ему "интересно наблюдать за тем", как "прихожане церкви Басты, затянув хорально "когда меня не станет...", добровольно инфицируют себя."Накануне Баста со Шнуровым поругались в соцсетях из-за скандального концерта рэпера. Шнуров в стихах раскритиковал коллегу по сцене за то, что тот "наживается" на людях, а Баста ответил ему другим стихотворением, в котором назвал артиста "дурачком" и "комсомольцем-стукачком".Ранее пользователи возмутились видеокадрами с концерта Басты в Сети. На шоу зрители явно не соблюдали социальную дистанцию. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства и принять решение. Во вторник она сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела передали в суд.В пресс-службе музыканта утверждают, что присутствовавший на мероприятии представитель Комитета по культуре не зафиксировал нарушений. Тем не менее, как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в материалах Роспотребнадзора указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места.Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, знаменитости, звезды, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, баста (василий вакуленко), шнур (сергей шнуров)

"Естественный отбор": Шнуров в маске "извинился" перед Бастой

12:42 02.12.2020
 
© Фото : @shnurovsФотография из Instagram-аккаунта Сергея Шнурова
Фотография из Instagram-аккаунта Сергея Шнурова - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : @shnurovs
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров разместил в Instagram ироничный пост, в котором "просит прощения" у рэпера Басты (Василий Вакуленко) за оскорбления по поводу концерта, устроенного в Санкт-Петербурге.
"Хочу принести глубочайшие извинения реперу Басте. По глупости своей, я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор. Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов", — пишет Шнуров.
По словам лидера группировки "Ленинград", ему "интересно наблюдать за тем", как "прихожане церкви Басты, затянув хорально "когда меня не станет...", добровольно инфицируют себя."

"Еще не раз вынужден сказать спасибо, от всего прогрессивного человечества. Признаю свою неправоту", — подчеркивает музыкант.

Накануне Баста со Шнуровым поругались в соцсетях из-за скандального концерта рэпера. Шнуров в стихах раскритиковал коллегу по сцене за то, что тот "наживается" на людях, а Баста ответил ему другим стихотворением, в котором назвал артиста "дурачком" и "комсомольцем-стукачком".
Ранее пользователи возмутились видеокадрами с концерта Басты в Сети. На шоу зрители явно не соблюдали социальную дистанцию. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства и принять решение.
Во вторник она сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела передали в суд.
В пресс-службе музыканта утверждают, что присутствовавший на мероприятии представитель Комитета по культуре не зафиксировал нарушений. Тем не менее, как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в материалах Роспотребнадзора указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места.
Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок.
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ШоубизКоронавирус в РоссииЗнаменитостизвездыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургБаста (Василий Вакуленко)Шнур (Сергей Шнуров)
 
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