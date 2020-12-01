https://ria.ru/20201201/narusheniya-1587199226.html

Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте

Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте

В пресс-службе артиста Басты (Василия Вакуленко) утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте 27 ноября в Ледовом дворце в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:12

2020-12-01T17:12

2020-12-01T17:12

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В пресс-службе артиста Басты (Василия Вакуленко) утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте 27 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и по итогам не выявил ни одного нарушения на мероприятии, не было составлено протоколов."Мы следовали строго предписаниям властей Санкт-Петербурга. Действовали согласно требованиям Роспотребнадзора. Все вопросы сейчас справедливо адресовать им. В пятницу на площадке присутствовал представитель комитета по культуре, который фиксировал происходящее. По итогам им не было выявлено ни одного нарушения на мероприятии, соответственно, не было составлено протоколов", - заявили РИА Новости в пресс-службе артиста.Ранее в соцсетях блогеры возмутились тем, что на концерте Басты в Ледовом дворце Петербурге в минувшую пятницу многочисленные зрители не соблюдали ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд.Организаторам вменяется часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Мера предполагает для юридических лиц штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20201130/basta-1587058830.html

https://ria.ru/20201201/kontsert-1587193902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург, происшествия