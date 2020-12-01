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Баста и Шнуров обменялись оскорблениями из-за концерта в Петербурге
Баста и Шнуров обменялись оскорблениями из-за концерта в Петербурге
Сергей Шнуров и Баста (Василий Вакуленко) поругались в соцсетях из-за скандального концерта рэпера в Петербурге. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T23:44
2020-12-01T23:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
звезды
здоровье - общество
баста (василий вакуленко)
шнур (сергей шнуров)
соцсети
общество
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Коронавирус, и баста! Некультурное поведение с тяжелыми последствиями
Скандал на концерте: к чему приводит не соблюдение эпидемиологических норм? Бедность не порок: как пандемия сказалась на доходах россиян? Угроза и утечки: кто защитит население от мошенников в Сети? Эти темы в подкасте "Слышали новость?". Своим мнением поделился генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. - Осознание, что несоблюдение эпидемиологических норм чревато, осенью усилилось. Резко упала доля коронаскептиков, и выросло число тех, кто видит угрозу в COVID-19. Однако все равно остаются противники введенных ограничений. - До конца сентября страх коронавируса был связан больше с экономическими последствиями, сейчас же именно с эпидемиологическими. - В кризисы самая малообеспеченная прослойка теряет больше всего. Сберегательная культура в России плохо развита.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров и Баста (Василий Вакуленко) поругались в соцсетях из-за скандального концерта рэпера в Петербурге.Известный своими стихотворениями по актуальным поводам музыкант не обошел вниманием и выступление Басты, которое возмутило многих из-за несоблюдения зрителями социальной дистанции.Шнуров в стихах раскритиковал коллегу по сцене за то, что тот "наживается" на людях, после чего рэпер ответил ему другим стихотворением, в котором назвал артиста "дурачком" и "комсомольцем-стукачком".Музыкант отреагировал на оскорбления Вакуленко и в новой публикации назвал рэпера "девочкой". "Серый знает, серый видит, Серый — правдоруб,И не рыба, и не мясо — овощ на пару", — написал Баста.Перепалка артистов закончилась новым стихотворением Шнурова, в котором рэпера сравнили с "бабкой у подъезда" и нарекли "честным понторезом".Ранее выступление рэпера также осудил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, назвав концерт "кощунством". По его мнению, Баста поступил некрасиво, "положив деньги в карман на фоне других голодающих артистов". Он также призвал публичных людей показывать пример и по возможности оберегаться от коронавируса.Ранее в соцсетях возмутились видео с концерта Басты, на основе которых можно сделать вывод, что слушатели не соблюдали социальную дистанцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела передали в суд. В пресс-службе музыканта утверждают, что присутствовавший на мероприятии представитель комитета по культуре не зафиксировал нарушений. Тем не менее, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в материалах Роспотребнадзора указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места.Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50 процентов. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, звезды, здоровье - общество, баста (василий вакуленко), шнур (сергей шнуров), соцсети, общество

Баста и Шнуров обменялись оскорблениями из-за концерта в Петербурге

23:44 01.12.2020 (обновлено: 23:46 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРэпер Василий Вакуленко (Баста)
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров и Баста (Василий Вакуленко) поругались в соцсетях из-за скандального концерта рэпера в Петербурге.
Известный своими стихотворениями по актуальным поводам музыкант не обошел вниманием и выступление Басты, которое возмутило многих из-за несоблюдения зрителями социальной дистанции.
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Шнуров в стихах раскритиковал коллегу по сцене за то, что тот "наживается" на людях, после чего рэпер ответил ему другим стихотворением, в котором назвал артиста "дурачком" и "комсомольцем-стукачком".
Музыкант отреагировал на оскорбления Вакуленко и в новой публикации назвал рэпера "девочкой".
"Серый знает, серый видит, Серый — правдоруб,
И не рыба, и не мясо — овощ на пару", — написал Баста.
Перепалка артистов закончилась новым стихотворением Шнурова, в котором рэпера сравнили с "бабкой у подъезда" и нарекли "честным понторезом".
Ранее выступление рэпера также осудил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, назвав концерт "кощунством". По его мнению, Баста поступил некрасиво, "положив деньги в карман на фоне других голодающих артистов". Он также призвал публичных людей показывать пример и по возможности оберегаться от коронавируса.
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Ранее в соцсетях возмутились видео с концерта Басты, на основе которых можно сделать вывод, что слушатели не соблюдали социальную дистанцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела передали в суд. В пресс-службе музыканта утверждают, что присутствовавший на мероприятии представитель комитета по культуре не зафиксировал нарушений. Тем не менее, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в материалах Роспотребнадзора указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места.
Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50 процентов. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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