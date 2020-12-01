https://ria.ru/20201201/razin-1587227086.html
Разин назвал выступление Басты в Петербурге кощунством
Разин назвал выступление Басты в Петербурге кощунством
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в комментарии "Собеседнику" раскритиковал Басту после выступления рэпера в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:12
2020-12-01T19:12
2020-12-01T21:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
андрей разин
анна попова
ласковый май
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574192279_0:0:3168:1782_1400x0_80_0_0_0efa4bedb8517757d73c5558c145ad54.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в комментарии "Собеседнику" раскритиковал Басту после выступления рэпера в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге.Ранее в соцсетях возмутились видео с концерта Басты, на основе которых можно сделать вывод, что слушатели не соблюдали социальную дистанцию. "Баста продал билеты и положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов. Я считаю, что это кощунство. Надо быть с народом, любить свое население, сопереживать смертям", — заявил Разин.Он добавил, что сейчас людям необходимо показывать пример и оберегаться от коронавируса. По его словам, Баста в подобной ситуации, поступил некрасиво."Хапнул свои деньги и радуется", — резюмировал продюсер.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе музыканта утверждают, что присутствовавший на мероприятии представитель комитета по культуре не зафиксировал нарушений. Тем не менее, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в материалах Роспотребнадзора указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места.Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50 процентов. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201201/kontsert-1587193902.html
https://ria.ru/20201201/mishustin-1587160314.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574192279_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e5edbfbeb56794a026a6c155c7aa5889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, андрей разин, анна попова, ласковый май, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Продюсер группы "Ласковый май
" Андрей Разин
в комментарии "Собеседнику"
раскритиковал Басту
после выступления рэпера в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге
.
Ранее в соцсетях возмутились видео с концерта Басты, на основе которых можно сделать вывод, что слушатели не соблюдали социальную дистанцию.
"Баста продал билеты и положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов. Я считаю, что это кощунство. Надо быть с народом, любить свое население, сопереживать смертям", — заявил Разин.
Он добавил, что сейчас людям необходимо показывать пример и оберегаться от коронавируса. По его словам, Баста в подобной ситуации, поступил некрасиво.
"Хапнул свои деньги и радуется", — резюмировал продюсер.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
ранее поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе музыканта утверждают, что присутствовавший на мероприятии представитель комитета по культуре не зафиксировал нарушений. Тем не менее, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в материалах Роспотребнадзора указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места.
Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50 процентов. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.