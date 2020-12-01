https://ria.ru/20201201/razin-1587227086.html

Разин назвал выступление Басты в Петербурге кощунством

Разин назвал выступление Басты в Петербурге кощунством

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в комментарии "Собеседнику" раскритиковал Басту после выступления рэпера в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:12

2020-12-01T19:12

2020-12-01T21:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

андрей разин

анна попова

ласковый май

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в комментарии "Собеседнику" раскритиковал Басту после выступления рэпера в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге.Ранее в соцсетях возмутились видео с концерта Басты, на основе которых можно сделать вывод, что слушатели не соблюдали социальную дистанцию. "Баста продал билеты и положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов. Я считаю, что это кощунство. Надо быть с народом, любить свое население, сопереживать смертям", — заявил Разин.Он добавил, что сейчас людям необходимо показывать пример и оберегаться от коронавируса. По его словам, Баста в подобной ситуации, поступил некрасиво."Хапнул свои деньги и радуется", — резюмировал продюсер.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Во вторник Попова сообщила о вынесении протокола о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела переданы в суд. В пресс-службе музыканта утверждают, что присутствовавший на мероприятии представитель комитета по культуре не зафиксировал нарушений. Тем не менее, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в материалах Роспотребнадзора указано, что зал не обеспечил разделение потоков зрителей, а также не организовал сидячие места.Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50 процентов. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25 процентов от количества зрительских мест.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/kontsert-1587193902.html

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коронавирус в россии, андрей разин, анна попова, ласковый май, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), баста (василий вакуленко), санкт-петербург