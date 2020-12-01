https://ria.ru/20201201/kontserty-1587159403.html

Роспотребнадзор подал в суд на одного из организаторов массового концерта

Роспотребнадзор подал в суд на одного из организаторов массового концерта

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:33

2020-12-01T14:33

2020-12-01T14:56

анна попова

чиж & co

баста (василий вакуленко)

санкт-петербург

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Также сообщалось, что концерт группы "Чиж & Co", проведение которого не было согласовано с городскими властями, прошел в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19."Это, конечно, недопустимо - в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочий объект", - добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201130/basta-1587058830.html

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анна попова, чиж & co, баста (василий вакуленко), санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество