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Роспотребнадзор подал в суд на одного из организаторов массового концерта
Роспотребнадзор подал в суд на одного из организаторов массового концерта
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:33
2020-12-01T14:56
анна попова
чиж & co
баста (василий вакуленко)
санкт-петербург
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Также сообщалось, что концерт группы "Чиж &amp; Co", проведение которого не было согласовано с городскими властями, прошел в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19."Это, конечно, недопустимо - в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочий объект", - добавила она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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анна попова, чиж & co, баста (василий вакуленко), санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор подал в суд на одного из организаторов массового концерта

14:33 01.12.2020 (обновлено: 14:56 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗритель снимает на мобильный телефон
Зритель снимает на мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.
Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Также сообщалось, что концерт группы "Чиж & Co", проведение которого не было согласовано с городскими властями, прошел в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19.
"Вместе с тем, ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Это, конечно, недопустимо - в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочий объект", - добавила она.
Рэпер Баста - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 21:31Культура
Баста ответил на обвинения в нарушении мер по COVID-19 на концерте
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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