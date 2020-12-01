Роспотребнадзор подал в суд на одного из организаторов массового концерта
14:33 01.12.2020 (обновлено: 14:56 01.12.2020)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в прошедшие выходные.
Ранее некоторые пользователи соцсетей возмутились тем, что на концерте Басты в Петербурге в пятницу многочисленные зрители не соблюдали действующие ограничения. Появились видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Также сообщалось, что концерт группы "Чиж & Co", проведение которого не было согласовано с городскими властями, прошел в одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19.
"Вместе с тем, ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Это, конечно, недопустимо - в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочий объект", - добавила она.
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