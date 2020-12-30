https://ria.ru/20201230/alibasov-1591491822.html
Сын Алибасова рассказал, что могло случиться с его отцом
Сын Алибасова рассказал, что могло случиться с его отцом
Сын музыканта Бари Алибасова – Бари Алибасов-младший – заявил в беседе с РЕН ТВ, что возможной причиной госпитализации отца могло стать празднование развода с... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:42
2020-12-30T00:42
2020-12-30T00:42
шоубиз
бари алибасов
лидия федосеева-шукшина
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Сын музыканта Бари Алибасова – Бари Алибасов-младший – заявил в беседе с РЕН ТВ, что возможной причиной госпитализации отца могло стать празднование развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.Ранее сообщалось, что продюсер вызывал скорую помощь из-за плохого самочувствия, но врачи не сразу смогли попасть в квартиру, так как не работал звонок, и пришлось вызывать полицию. Как сообщил РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, музыканта госпитализировали в одну из московских клиник. По его словам, у продюсера сильнейшие ушибы ног и, возможно, сломаны ребра. Сам Алибасов рассказал, что "очень сильно упал с лестницы", но эта версия пока не подтверждена, потому что продюсер сейчас плохо себя чувствует.По словам Алибасова-младшего, его отец не признается, "что с ним происходит". "Наверное, не признается, потому что он знает, что критично ему нельзя ни капли алкоголя", - заявил он, предположив, что тот мог отмечать развод с Федосеевой-Шукшиной.При этом PR-директор продюсера Горжанкин ранее опроверг версию о том, что продюсер мог быть пьян, как сообщали некоторые СМИ.По словам сына продюсера, накануне утром отец позвонил ему и поинтересовался, как в случае необходимости вызвать "скорую"."Я ему объяснил, как позвонить в "скорую". В 11.30 мне позвонила наш участковый, которая сейчас находится в отпуске, со словами, что "папа вызвал скорую", "скорая стоит у него у подъезда и не может попасть"... И вот - вскрывать или не вскрывать? Нашли мой телефон. Я говорю, конечно вскрывать, срочно, потому что у меня эта была та же самая история, как два года назад, когда папа глотнул "Крот"", - рассказал Алибасов-младший.На прошлой неделе Алибасов и Федосеева-Шукшина официально развелись. Их брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года.В июне 2019 года Алибасов попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Впоследствии его выписали из больницы.
https://ria.ru/20201229/alibasov-1591446606.html
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бари алибасов, лидия федосеева-шукшина
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости.
Сын музыканта Бари Алибасова
– Бари Алибасов-младший – заявил в беседе с РЕН ТВ
, что возможной причиной госпитализации отца могло стать празднование развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной
.
Ранее сообщалось, что продюсер вызывал скорую помощь из-за плохого самочувствия, но врачи не сразу смогли попасть в квартиру, так как не работал звонок, и пришлось вызывать полицию. Как сообщил РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, музыканта госпитализировали в одну из московских клиник. По его словам, у продюсера сильнейшие ушибы ног и, возможно, сломаны ребра. Сам Алибасов рассказал, что "очень сильно упал с лестницы", но эта версия пока не подтверждена, потому что продюсер сейчас плохо себя чувствует.
По словам Алибасова-младшего, его отец не признается, "что с ним происходит". "Наверное, не признается, потому что он знает, что критично ему нельзя ни капли алкоголя", - заявил он, предположив, что тот мог отмечать развод с Федосеевой-Шукшиной.
При этом PR-директор продюсера Горжанкин ранее опроверг версию о том, что продюсер мог быть пьян, как сообщали некоторые СМИ.
По словам сына продюсера, накануне утром отец позвонил ему и поинтересовался, как в случае необходимости вызвать "скорую".
"Я ему объяснил, как позвонить в "скорую". В 11.30 мне позвонила наш участковый, которая сейчас находится в отпуске, со словами, что "папа вызвал скорую", "скорая стоит у него у подъезда и не может попасть"... И вот - вскрывать или не вскрывать? Нашли мой телефон. Я говорю, конечно вскрывать, срочно, потому что у меня эта была та же самая история, как два года назад, когда папа глотнул "Крот"", - рассказал Алибасов-младший.
На прошлой неделе Алибасов и Федосеева-Шукшина официально развелись. Их брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года.
В июне 2019 года Алибасов попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Впоследствии его выписали из больницы.