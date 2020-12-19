https://ria.ru/20201219/shnurov-1590049240.html

Бывшая солистка "Ленинграда" раскритиковала Шнурова за вопрос Путину

Бывшая солистка "Ленинграда" раскритиковала Шнурова за вопрос Путину

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс назвала вопросы Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину пустой тратой времени. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:45

2020-12-19T16:45

2020-12-19T16:56

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

ленинград

шнур (сергей шнуров)

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс назвала вопросы Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину пустой тратой времени.В четверг на большой пресс-конференции певец спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.Артистка отметила, что Шнуров практически превратился в тех, о ком с сарказмом пел в своих песнях. По ее мнению, музыканту стало сложно эксплуатировать образ бунтаря с "зубами за 15 миллионов".

https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, шнур (сергей шнуров), владимир путин