Бывшая солистка "Ленинграда" раскритиковала Шнурова за вопрос Путину
16:45 19.12.2020 (обновлено: 16:56 19.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале "Крокус Сити Холл". 2013 год
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс назвала вопросы Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину пустой тратой времени.
В четверг на большой пресс-конференции певец спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.
"Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным", — сказала она в комментарии "Подъему".
Артистка отметила, что Шнуров практически превратился в тех, о ком с сарказмом пел в своих песнях. По ее мнению, музыканту стало сложно эксплуатировать образ бунтаря с "зубами за 15 миллионов".