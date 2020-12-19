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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201219/shnurov-1590049240.html
Бывшая солистка "Ленинграда" раскритиковала Шнурова за вопрос Путину
Бывшая солистка "Ленинграда" раскритиковала Шнурова за вопрос Путину
Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс назвала вопросы Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину пустой тратой времени. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:45
2020-12-19T16:56
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
ленинград
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс назвала вопросы Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину пустой тратой времени.В четверг на большой пресс-конференции певец спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.Артистка отметила, что Шнуров практически превратился в тех, о ком с сарказмом пел в своих песнях. По ее мнению, музыканту стало сложно эксплуатировать образ бунтаря с "зубами за 15 миллионов".
https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html
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ленинград, шнур (сергей шнуров), владимир путин

Бывшая солистка "Ленинграда" раскритиковала Шнурова за вопрос Путину

16:45 19.12.2020 (обновлено: 16:56 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале "Крокус Сити Холл". 2013 год
Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и певица Алиса Вокс выступают в Концертном зале Крокус Сити Холл. 2013 год - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс назвала вопросы Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину пустой тратой времени.
В четверг на большой пресс-конференции певец спросил главу государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.

"Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным", — сказала она в комментарии "Подъему".

Артистка отметила, что Шнуров практически превратился в тех, о ком с сарказмом пел в своих песнях. По ее мнению, музыканту стало сложно эксплуатировать образ бунтаря с "зубами за 15 миллионов".
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