https://ria.ru/20201220/shnur-1590122671.html
Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме матерное стихотворение, в котором ответил тем, кто критиковал его за вопрос на пресс-конференции... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T17:33
2020-12-20T17:33
2020-12-20T17:33
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589673347_0:97:2031:1239_1920x0_80_0_0_ed2a6d5a1e8647c28976a24798eefd75.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме матерное стихотворение, в котором ответил тем, кто критиковал его за вопрос на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Стихотворение певец начал со слов о том, что его слава не померкла, и он продолжает "баламутить водоем". "Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко, Я по-прежнему шатко стою на своем.Не собьет меня ветер с маршрута моева:Нет покоя коллегам, впал в ступор народ", — пишет Шнуров. Он признал, что задал плохой вопрос, и что этим сделал "всем" плохо. При этом он пишет, что не покается за свой поступок, и привык к роли плохого человека. Музыкант также пишет, что его путь тернист, но нетруден, и что теперь он возглавил движение плохих людей. "Но пока состою в нем один на страну", — заключил Шнуров.На прошедшей в четверг большой пресс-конференции Владимира Путина артист спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в нашей стране. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", как простой человек может описывать жизнь в России без нецензурной лексики.В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.
https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589673347_0:0:1903:1427_1920x0_80_0_0_a5d1beec543823e9321e5c59fe71a9bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шнур (сергей шнуров), владимир путин
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров
опубликовал в инстаграме матерное стихотворение, в котором ответил тем, кто критиковал его за вопрос на пресс-конференции президента России Владимира Путина
.
Стихотворение певец начал со слов о том, что его слава не померкла, и он продолжает "баламутить водоем".
"Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко,
Я по-прежнему шатко стою на своем.
Не собьет меня ветер с маршрута моева:
Нет покоя коллегам, впал в ступор народ", — пишет Шнуров.
Он признал, что задал плохой вопрос, и что этим сделал "всем" плохо. При этом он пишет, что не покается за свой поступок, и привык к роли плохого человека.
Музыкант также пишет, что его путь тернист, но нетруден, и что теперь он возглавил движение плохих людей.
"Но пока состою в нем один на страну", — заключил Шнуров.
На прошедшей в четверг большой пресс-конференции Владимира Путина артист спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу
на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в нашей стране. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", как простой человек может описывать жизнь в России без нецензурной лексики.
В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.