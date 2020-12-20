https://ria.ru/20201220/shnur-1590122671.html

Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину

Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину

Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме матерное стихотворение, в котором ответил тем, кто критиковал его за вопрос на пресс-конференции... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T17:33

2020-12-20T17:33

2020-12-20T17:33

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

шнур (сергей шнуров)

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме матерное стихотворение, в котором ответил тем, кто критиковал его за вопрос на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Стихотворение певец начал со слов о том, что его слава не померкла, и он продолжает "баламутить водоем". "Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко, Я по-прежнему шатко стою на своем.Не собьет меня ветер с маршрута моева:Нет покоя коллегам, впал в ступор народ", — пишет Шнуров. Он признал, что задал плохой вопрос, и что этим сделал "всем" плохо. При этом он пишет, что не покается за свой поступок, и привык к роли плохого человека. Музыкант также пишет, что его путь тернист, но нетруден, и что теперь он возглавил движение плохих людей. "Но пока состою в нем один на страну", — заключил Шнуров.На прошедшей в четверг большой пресс-конференции Владимира Путина артист спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в нашей стране. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", как простой человек может описывать жизнь в России без нецензурной лексики.В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.

https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шнур (сергей шнуров), владимир путин