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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201220/shnur-1590122671.html
Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме матерное стихотворение, в котором ответил тем, кто критиковал его за вопрос на пресс-конференции... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T17:33
2020-12-20T17:33
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме матерное стихотворение, в котором ответил тем, кто критиковал его за вопрос на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Стихотворение певец начал со слов о том, что его слава не померкла, и он продолжает "баламутить водоем". "Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко, Я по-прежнему шатко стою на своем.Не собьет меня ветер с маршрута моева:Нет покоя коллегам, впал в ступор народ", — пишет Шнуров. Он признал, что задал плохой вопрос, и что этим сделал "всем" плохо. При этом он пишет, что не покается за свой поступок, и привык к роли плохого человека. Музыкант также пишет, что его путь тернист, но нетруден, и что теперь он возглавил движение плохих людей. "Но пока состою в нем один на страну", — заключил Шнуров.На прошедшей в четверг большой пресс-конференции Владимира Путина артист спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в нашей стране. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", как простой человек может описывать жизнь в России без нецензурной лексики.В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.
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шнур (сергей шнуров), владимир путин

Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину

17:33 20.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Музыкант и телепродюсер Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме матерное стихотворение, в котором ответил тем, кто критиковал его за вопрос на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Стихотворение певец начал со слов о том, что его слава не померкла, и он продолжает "баламутить водоем".
"Алкоголик, тупой и пустой, как ведерко,
Я по-прежнему шатко стою на своем.
Не собьет меня ветер с маршрута моева:
Нет покоя коллегам, впал в ступор народ", — пишет Шнуров.
Он признал, что задал плохой вопрос, и что этим сделал "всем" плохо. При этом он пишет, что не покается за свой поступок, и привык к роли плохого человека.
Музыкант также пишет, что его путь тернист, но нетруден, и что теперь он возглавил движение плохих людей.
"Но пока состою в нем один на страну", — заключил Шнуров.
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 15:23Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
На прошедшей в четверг большой пресс-конференции Владимира Путина артист спросил у главы государства, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в нашей стране. Кроме того, Шнуров задал вопрос "от себя", как простой человек может описывать жизнь в России без нецензурной лексики.
В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Шнур (Сергей Шнуров)Владимир Путин
 
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