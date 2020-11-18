https://ria.ru/20201118/loza-1585240937.html
Адвокат Лозы рассказал подробности иска к Шнурову
Адвокат Лозы рассказал подробности иска к Шнурову
Музыкант Юрий Лоза подал в Симоновский суд Москвы иск к музыканту Сергею Шнурову из-за оскорблений и требует компенсации морального вреда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:08
2020-11-18T19:08
2020-11-18T19:08
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза подал в Симоновский суд Москвы иск к музыканту Сергею Шнурову из-за оскорблений и требует компенсации морального вреда, сообщил РИА Новости адвокат истца Глеб Шумилов.Поводом для конфликта стало стихотворение Шнурова, в котором он высмеял получение Лозой благодарности от президента России.По словам Шумилова, в иске его подзащитный требует от Сергея Шнурова опровержения его высказываний, а также компенсации морального вреда. Сумму ущерба юрист пообещал раскрыть во время судебного процесса.Шнуров в своем Instagram уже отреагировал на иск в традиционной для него стихотворной форме.
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юрий лоза, шнур (сергей шнуров), москва, общество