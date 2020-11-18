https://ria.ru/20201118/loza-1585240937.html

Адвокат Лозы рассказал подробности иска к Шнурову

Адвокат Лозы рассказал подробности иска к Шнурову

Музыкант Юрий Лоза подал в Симоновский суд Москвы иск к музыканту Сергею Шнурову из-за оскорблений и требует компенсации морального вреда, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:08

2020-11-18T19:08

2020-11-18T19:08

шоубиз

юрий лоза

шнур (сергей шнуров)

москва

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза подал в Симоновский суд Москвы иск к музыканту Сергею Шнурову из-за оскорблений и требует компенсации морального вреда, сообщил РИА Новости адвокат истца Глеб Шумилов.Поводом для конфликта стало стихотворение Шнурова, в котором он высмеял получение Лозой благодарности от президента России.По словам Шумилова, в иске его подзащитный требует от Сергея Шнурова опровержения его высказываний, а также компенсации морального вреда. Сумму ущерба юрист пообещал раскрыть во время судебного процесса.Шнуров в своем Instagram уже отреагировал на иск в традиционной для него стихотворной форме.

https://ria.ru/20201114/boykot-1584632373.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий лоза, шнур (сергей шнуров), москва, общество