https://ria.ru/20201129/ligachev-1586643306.html

Биография Егора Лигачева

Биография Егора Лигачева

Государственный и политический деятель, бывший член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Егор Кузьмич Лигачев... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T00:36

2020-11-29T00:36

2020-11-29T00:37

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586629281_0:345:3025:2047_1400x0_80_0_0_855d30af62c602e26a9b91e1658d1d95.jpg

Государственный и политический деятель, бывший член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Чулымского района Новосибирской области. В 1943 году окончил Московский авиационный институт, в 1949 году – Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС.Трудовую деятельность Егор Лигачев начал в 1943 году инженером на авиационном заводе в Новосибирске. В 1944-1949 годах – на комсомольской работе в Новосибирском областном комитете комсомола. В 1949-1961 годах трудился в Новосибирском городском комитете, затем областном комитете КПСС. Занимал посты первого секретаря Новосибирского обкома комсомола, заместителя председателя Новосибирского облисполкома, первого секретаря Советского райкома партии города Новосибирска, секретаря Новосибирского обкома КПСС.В 1961-1965 годах Лигачев был заведующий сектором, заместителем заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС. В 1965-1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС. Лигачев вывел Томскую область в передовые. Сделал город Томск научным и интеллектуальным центром Западной Сибири. При Лигачеве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В частности, были разведаны месторождения нефти и начата их промышленная эксплуатация, область стала обеспечивать себя продукцией сельского хозяйства, в Томске учрежден филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. В этот период в Томской области был построен и запущен Сибирский химический комбинат, Томский нефтехимический комбинат, аэропорт "Богашево", вокзал "Томск-I", мосты через Томь (Коммунальный мост) и через Обь в районе Шегарки, птицефабрики, свинокомплекс, комбикормовый завод, Кузовлевский тепличный комбинат, а также драматический театр, Дворец зрелищ и спорта.С 1966 года Лигачев был кандидатом в члены ЦК КПСС, с 1976 года – членом ЦК КПСС.В 1983 году переведен в Москву по предложению Юрия Андропова, поддерживал его политические инициативы. В 1983-1985 годах занимал пост заведующего отделом организационно-партийной работы заведующий отделом ЦК КПСС.В 1983-1990 годах Лигачев был секретарем ЦК КПСС.В 1985-1990 годах он входил в Политбюро ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР VII-XI созывов.Лигачев был сторонником избрания Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС, но с 1986 года все более расходился с ним во взглядах на характер и перспективы перестройки, на заседаниях Политбюро ЦК КПСС высказывался за сохранение руководящей роли партии и ее ЦК, однопартийной системы, за размежевание в КПСС по идеологическим принципам с целью сохранения ее коммунистического характера. Один из инициаторов антиалкогольной кампании (1985-1987).В 1989 году Лигачев был избран народным депутатом СССР.Содействовал приглашению Бориса Ельцина на руководящую партийную работу в Москву. В конце 1980-х годов подверг резкой критике его курс на установление суверенитета РСФСР, выступал за приоритет общесоюзных интересов, против возрождения капиталистических отношений.В 1999-2003 годах Лигачев был депутатом Государственной думы РФ третьего созыва. Являлся заместителем председателя комитета по делам ветеранов.Лигачев написал книги "Загадка Горбачева", "Кто предал СССР?", "Борис был не прав" и др.Егор Лигачев награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, "Знак Почета", медалями.В 2000 году он был удостоен звания "Почетный гражданин Томской области", в 2015 году – звания Почетный гражданин города Томска. В 2014 году Лигачев был награжден высшей наградой губернатора Томской области – орденом "Томская слава".В октябре 2018 года Егор Лигачев отказался от того, чтобы его именем назвали аэропорт Томска в рамках общенационального проекта "Великие имена России".Лигачев был женат. Его супруга Зинаида Лигачева (1919-1997) была дочерью репрессированного начальника штаба Сибирского военного округа Ивана Зиновьева, расстрелянного в 1938 году. Его сын Александр Лигачев – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории электрофизических исследований Института общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки