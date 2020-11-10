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Биография Виталия Савельева
Биография Виталия Савельева
Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан). РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:11
2020-11-10T17:13
россия
отставки и назначения - новости
виталий савельев
справки
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Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан). В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Кандидат экономических наук.С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".С 1984 года был заместителем управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж".С 1987 года работал заместителем начальника главка "Главленинградинжстрой".С 1989 года – президент российско-американского СП "ДиалогИнвест". С 1993 года был председателем правления банка "Россия".С 1995 года – председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".С 2001 года работал заместителем председателя правления ОАО "Газпром".С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.С 2007 года занимал должность первого вице-президента АФК "Система".С 2009 года – председатель правления, член Совета директоров, генеральный директор ПАО "Аэрофлот". 10 ноября 2020 года Госдума утвердила кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ. Вмталий Савельев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, имеет Благодарность Президента РФ, медали, ведомственные награды.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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60
россия, отставки и назначения - новости, виталий савельев, справки

Биография Виталия Савельева

17:11 10.11.2020 (обновлено: 17:13 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте (Узбекистан).
В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), в 1986 году – Ленинградский инженерно-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Кандидат экономических наук.
С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой".
С 1984 года был заместителем управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж".
С 1987 года работал заместителем начальника главка "Главленинградинжстрой".
С 1989 года – президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".
С 1993 года был председателем правления банка "Россия".
С 1995 года – председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".
С 2001 года работал заместителем председателя правления ОАО "Газпром".
С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.
С 2007 года занимал должность первого вице-президента АФК "Система".
С 2009 года – председатель правления, член Совета директоров, генеральный директор ПАО "Аэрофлот".
10 ноября 2020 года Госдума утвердила кандидатуру Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ.
Вмталий Савельев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, имеет Благодарность Президента РФ, медали, ведомственные награды.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияОтставки и назначения - НовостиВиталий СавельевСправки
 
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