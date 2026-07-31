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Путин назвал развитие технологии квантовой связи РЖД важной работой - РИА Новости, 31.07.2026
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14:02 31.07.2026 (обновлено: 14:27 31.07.2026)
Путин назвал развитие технологии квантовой связи РЖД важной работой

Путин надеется, что технологии квантовой связи РЖД будут прибыльными

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, на которой обсуждалось развитие квантовых коммуникаций.
  • Глава РЖД доложил, что работа по развитию квантовых технологий ведется по графику, и президент выразил надежду на прибыльность этих проектов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль.
Путин в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется, работа идет по графику.
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"Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И, я надеюсь, она будет прибыльной, эта работа", - отреагировал Путин.
Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД являются флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), а протяженность квантовой сети, развернутой компанией, в 2025 году составила 8 тысяч километров.
Белозеров говорил, что компания с 2026 года планирует перейти к оказанию услуг в сфере квантовых коммуникаций для внешних абонентов. В апреле РЖД вместе с компанией "Вымпелком" (бренд "Билайн") протестировали квантовые технологии для защиты клиентских сетей.
Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания сообщала, что протяженность квантовой сети в 2024 году увеличена до 7 тысяч километров. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинОлег БелозеровВиталий СавельевРЖД
 
 
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