Путин назвал развитие технологии квантовой связи РЖД важной работой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, на которой обсуждалось развитие квантовых коммуникаций.
- Глава РЖД доложил, что работа по развитию квантовых технологий ведется по графику, и президент выразил надежду на прибыльность этих проектов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль.
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"Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И, я надеюсь, она будет прибыльной, эта работа", - отреагировал Путин.
Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД являются флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), а протяженность квантовой сети, развернутой компанией, в 2025 году составила 8 тысяч километров.
Белозеров говорил, что компания с 2026 года планирует перейти к оказанию услуг в сфере квантовых коммуникаций для внешних абонентов. В апреле РЖД вместе с компанией "Вымпелком" (бренд "Билайн") протестировали квантовые технологии для защиты клиентских сетей.
Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания сообщала, что протяженность квантовой сети в 2024 году увеличена до 7 тысяч километров. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров.