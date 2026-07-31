Путин назвал развитие технологии квантовой связи РЖД важной работой

Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи

Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, на которой обсуждалось развитие квантовых коммуникаций.

Глава РЖД доложил, что работа по развитию квантовых технологий ведется по графику, и президент выразил надежду на прибыльность этих проектов.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что технологии квантовой связи РЖД для защиты при передаче информации будут развиваться и приносить прибыль.

Путин в пятницу провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Глава компании доложил президенту, что его поручение по развитию квантовых коммуникаций выполняется, работа идет по графику.

« "Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И, я надеюсь, она будет прибыльной, эта работа", - отреагировал Путин.

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев ранее сообщил, что РЖД являются флагманом транспортной отрасли России по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), а протяженность квантовой сети, развернутой компанией, в 2025 году составила 8 тысяч километров.

Белозеров говорил, что компания с 2026 года планирует перейти к оказанию услуг в сфере квантовых коммуникаций для внешних абонентов. В апреле РЖД вместе с компанией "Вымпелком" (бренд "Билайн") протестировали квантовые технологии для защиты клиентских сетей.