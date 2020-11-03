https://ria.ru/20201103/vyskazyvaniya-1582658377.html

Высказывания российских политиков о Джо Байдене

Высказывания российских политиков о Джо Байдене

РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T11:00

2020-11-03T11:00

2020-11-03T11:01

джо байден

справки

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Заместитель руководителя Совбеза РФ, бывший президент (2008-2012) и премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев 2 сентября 2020 года на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020":"Я оценки давать, наверное, не буду, это не очень правильно. Хотя и Дональда Трампа знаю, и Джо Байдена. С Джо Байденом я встречался, работая президентом, он тогда был вице-президентом в команде (Барака) Обамы, а с Дональдом Трампом встречался в качестве председателя правительства на форумах. Каждый из них по-своему весьма интересная личность. Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев написал на своей странице в Facebook 12 июля 2019 года:"В год выборов ему [Байдену] будет 78 лет, он отнюдь не харизматик и не отличается яркими лидерскими качествами, имеет за собой шлейф коррупционных и иных скандалов (включая украинский с участием фирмы его сына), которые явно будут "раскручены" его оппонентами".Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сказал РИА Новости 12 июля 2019 года:"Заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о намерении продлить российско-американский договор СНВ-3 в случае, если он выиграет президентские выборы, – это игра на внутреннюю аудиторию, для которой он хочет казаться мудрым миротворцем. Кроме того, этот единственный договор о сдерживании вооружений, который остался между нашими странами, был подписан в бытность Байдена в качестве вице-президента"."Сейчас, когда предвыборная кампания в США только набирает обороты, любые обещания хороши. При этом нет никаких гарантий, что, заняв кресло в Овальном кабинете, кандидат реализует все свои намерения. Не стоит обольщаться и по поводу смены вектора во внешнеполитических взглядах такого "зубра" со стажем, русофоба и кукловода украинской власти, как Байден, который выступал всегда с четкой антироссийской риторикой", – полагает Железняк."Несмотря на все это, здравый смысл в словах Байдена относительно сохранения СНВ-3 и иранской ядерной сделки, безусловно, есть", – отметил парламентарий.Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сказал РИА Новости 30 сентября 2020 года:"Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую и у кандидатов на пост президента, похоже, заканчиваются аргументы для взаимных обвинений. А когда это происходит, в ход идет излюбленная тема – рашагейт. Очевидно, что до конца президентской кампании американским избирателям предстоит еще не раз услышать о так называемой "руке Москвы" в избирательных процессах США"."Трамп и Байден выглядят на дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными. Обвинения в духе – худший президент в истории США, больше похожи на возню детей в песочнице. При этом явным преимуществом на состоявшихся дебатах для Байдена стало его предложение некой программы по противодействию пандемии. Это болезненный вопрос для администрации нынешнего главы Белого дома", – считает Железняк."Очевидно одно, четырех лет президентского срока явно недостаточно американским лидерам, чтобы успеть в период между выборами глубоко погрузиться в решение насущных внутренних задач страны и выстроить взвешенную внешнюю политику", – полагает Железняк.Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал РИА Новости 12 июля 2019 года обещание Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуться к иранской ядерной сделке:"Эти обещания (Байдена) предвыборный ход, и цена им "пять копеек". Особенно, когда это обещают демократы".Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал РИА Новости 12 июля 2019 года обещание Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3:"К сожалению, сегодняшняя ситуация говорит о том, что предвыборная риторика и риторика реальных дел у многих кандидатов отличаются. …Поэтому говорить о том, что слова Байдена будут совпадать с реальными делами, я бы пока поостерегся – отнесся бы к ним с серьезной долей настороженности". "…В любом случае мы приветствуем подобного рода даже намерения, но как будет происходить – покажет время".Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сказала РИА Новости 5 сентября 2020 года по поводу обвинения Байденом России в попытках повлиять на выборы в США:"Обвинение России в посягательстве на суверенитет США – это предлог если не для развязывания Третьей мировой войны, то, как минимум, для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, это официальный предлог для кибератак на Россию, для незаконного преследования российских граждан по всему миру". "Упорство Байдена в стремлении назначить Россию на роль "главного врага" выглядит симптоматично. По-видимому, американское глубинное государство, сравнивая Россию и Китай, сочло, что РФ является более слабым противником, которого легче вывести из игры. Однако это опасная иллюзия, впадая в которую США могут получить "холодную войну на два фронта", в которой с высокой вероятностью восстановят против себя весь остальной мир и будут обречены на поражение", – отметила Панина."Остается лишь надеяться, что в своем нынешнем состоянии Байден просто не до конца понимает, насколько опасные вещи он говорит, не способен просчитать последствия своих заявлений", – заключила парламентарий.Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала РИА Новости 26 октября 2020 года слова Байдена о том, что Россия является угрозой США:"Угроза" – это понятие военно-политические, и Россия, чей военный потенциал кратно меньше США и НАТО, никак не может угрожать Америке. Вероятно, Байден видит угрозу в тех ценностях, которые важны для России, которые отражены в ее обновленной конституции – в уважении к религии, культуре, истории, защите традиционной семьи".Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов написал в Telegram-канале, 18 сентября 2020 года:"Байден производит впечатление человека, состояние которого не позволяет рассчитывать на хорошую память. Так что самое время напомнить демократу эти мудрые слова. Жаль, что сегодня он явно не готов им следовать. Мир, в котором вокруг враги, не может быть прочным. И если политик с параноидальным взглядом на реальность возглавит столь мощную державу, как США, мир окажется под угрозой". Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter по поводу обещания продлить российско-американский договор СНВ-3 в случае победы на президентских выборах, 11 июля 2019 года:"Байден обещал в случае избрания продлить Договор об СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном". Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предвыборные обещания Байдена, 23 августа 2020 года:"Байден обещал в случае избрания покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие".По мнению Пушкова, эти обещания являются невыполнимыми. "Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика".Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Telegram, 20 сентября 2020 года:"Если "адская коалиция" [во главе с Байденом] все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена, 23 октября 2020 года:"Опять предвыборная борьба в США, где, как на войне, все средства хороши. Увы, оба кандидата думают о предстоящих выборах, а не о предстоящих поколениях".Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал РИА Новости 26 октября 2020 года заявление Байдена, сделанное в ходе телеинтервью, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, а Китай – крупнейшим конкурентом:"Байден определил главных зарубежных оппонентов Америки. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия – это "обязательная программа" для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения".Байден с собой в Белый дом ничего принципиально нового не принесет, считает Косачев. "Хотя неупоминание Ирана – все же нюанс по сравнению с "зацикленностью" на этой теме нынешнего главы администрации Дональда Трампа", – заключил политик.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, справки