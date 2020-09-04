https://ria.ru/20200904/napadenie-1576727803.html

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России

стало известно, что ФСБ предотвратила массовые убийства в учебных заведениях в нескольких регионах. Спецслужбами были задержаны 13 человек, которые помимо... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:11

2020-09-04T12:11

2020-09-04T12:11

россия

справки

происшествия

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2020<strong>4 сентября</strong> стало известно, что ФСБ <a href="https://ria.ru/20200904/ubiystva-1576723749.html" target="_blank">предотвратила</a> массовые убийства в учебных заведениях в нескольких регионах. Спецслужбами были задержаны 13 человек, которые помимо нападений в учебных заведениях готовили преступления в зданиях силовых структур и в людных местах. Одна из запланированных атак должна была состояться 1 сентября на школьной линейке. 11 из 13 задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Их преступные планы подтвердились личными дневниками и информацией в гаджетах. Изъяты инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие. О мотивах задержанных ФСБ не сообщает, их возраст не называется. <strong>15 июня</strong> ФСБ <a href="https://ria.ru/20200615/1572933271.html" target="_blank">сообщила о задержании</a> в Волгограде 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. У него также изъяли средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации Следственного комитета России, задержанный подросток <a href="https://ria.ru/20200615/1572934606.html" target="_blank">планировал</a> убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым он враждовал, а также "иных лиц". Против подростка было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Ему также также грозит статья о подготовке убийства двух и более человек. СК <a href="https://ria.ru/20200615/1572942684.html" target="_blank">считает</a>, что у задержанного могли быть сообщники. <strong>22 апреля</strong> ФСБ <a href="https://ria.ru/20200422/1570391655.html" target="_blank">сообщила о задержании</a> жителя Тюменской области, 2001 года рождения, за подготовку массового убийства в учебном заведении региона. По информации ведомства, у задержанного было изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели.<strong>16 апреля </strong>Федеральная служба безопасности (ФСБ) России <a href="https://ria.ru/20200416/1570135902.html" target="_blank">задержала</a> в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Задержанный 2006 года рождения. Подросток подтвердил, что изъятое при обыске принадлежит ему. Он также <a href="https://ria.ru/20200416/1570135902.html" target="_blank">заявил</a>, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. По <a href="https://ria.ru/20200610/1572723439.html" target="_blank">версии</a> следствия, в интернете он нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу. В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание. 10 июня стало известно, что уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд. <strong>23 марта </strong>ФСБ <a href="https://ria.ru/20200323/1569021020.html" target="_blank">сообщила</a>, что двое молодых людей, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине. В ходе обысков у них изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи. Позднее стало известно, что одного из задержанных юношей <a href="https://ria.ru/20200324/1569050122.html" target="_blank">отчислили</a> в 2019 году из Сахалинского горного техникума, второй – был студентом техникума. <strong>18 февраля </strong>Центр общественных связей ФСБ <a href="https://ria.ru/20200218/1564932719.html?in=t" target="_blank">сообщил</a> о пресечении подготовки двух терактов в образовательных учреждениях Керчи. Силовики задержали двух подозреваемых: подростков 2004 и 2003 года рождения. По адресам проживания у задержанных были <a href="https://ria.ru/20200218/1564944333.html" target="_blank">изъяты</a> самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По данным следователей, в целях совершения преступлений подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям. <strong>26 февраля </strong>стало известно, что в Саратове <a href="https://ria.ru/20200226/1565209798.html" target="_blank">задержали двоих подростков</a>, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести. По данным ФСБ, оба несовершеннолетних – граждане России 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья. Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. Один из подростков на видео <a href="https://ria.ru/20200312/1568518634.html" target="_blank">заявил</a> оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд 12 марта в порядке апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом. <strong>В конце января </strong>стало известно, что в закрытом городе Снежинске Челябинской области силовики <a href="https://74.ru/text/criminal/66458998/" target="_blank">предотвратили покушение</a> на школу, которое готовили два одноклассника. По данным СМИ, два девятиклассника готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва подростки предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. По данным правоохранительных органов, школьники готовились к покушению на школу с начала учебного года. Планы подростков вскрылись случайно в результате профилактических мероприятий, которые проводили в школах. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е " части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом). <strong>27 января</strong> полицией Костромы были обнаружены трое подростков, которые <a href="https://ria.ru/20200127/1563918969.html" target="_blank">планировали устроить стрельбу</a> в школе. В ходе оперативных мероприятий полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия в учебных заведениях. Он собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми обсуждал проведение акции "скулшутинга" в родной школе. После установления личностей всех участников группы, у них были изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся акции. Семьи подростков были взяты сотрудниками на особый контроль. 2019<strong>24 сентября </strong>заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров<a href="https://ria.ru/20190924/1559036689.html" target="_blank"> сообщил</a>, что в Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении. Он уточнил, что полиции стало известно, что один из школьников интересуется темой насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности не сообщались. Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям. <strong>В начале сентября 2019 года</strong> стало известно, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области <a href="https://ria.ru/20190905/1558329937.html" target="_blank">выявили подготовку</a> со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. Они <a href="https://russian.rt.com/russia/article/665648-shkola-oruzhie-napadenie-podrostki" target="_blank">планировали</a> приобрести оружие и совершить массовое убийство в одном из городских учебных заведений. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству двух и более лиц"). <strong>21 февраля </strong>сотрудниками УФСБ был <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4261174" target="_blank">задержан</a> студент Александр Онуфриенко. 22 февраля Центральный районный суд Хабаровска <a href="https://ria.ru/20190301/1551467025.html" target="_blank">арестовал</a> Онуфриенко по обвинению по части 1 статьи 30 и по части 1 статьи 205 УК РФ "приготовление к террористическому акту".Силовикам удалось выявить намерения Онуфриенко совершить в этот день вооруженное нападение на школу №30 в Хабаровске. Было установлено, что Онуфриенко являлся приверженцем несистемных оппозиционных взглядов и последователем идеологии "стрельбы в школах" (school shooting), планировал совершить массовое убийство людей по мотивам политической ненависти и вражды. При обыске по его месту жительства были обнаружены и изъяты листовки запрещенной в России экстремистской организации РНЕ, символика school shooting, а также поясная разгрузка для переноски боеприпасов, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряженных картечью. 20 февраля 2020 года суд в Хабаровске приговорил 19-летнего Александра Онуфриенко к восьми годам лишения свободы. При вынесении приговора суд <a href="https://ria.ru/20200220/1564990306.html" target="_blank">учел</a> то, что Онуфриенко сотрудничал со следствием и признал свою вину. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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