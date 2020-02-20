Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе

ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Суд в Суд в Хабаровске приговорил 19-летнего горожанина Александра Онуфриенко, планировавшего расстрелять людей в своей бывшей школе, к 8 годам лишения свободы, сообщает в четверг УФСБ России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что сотрудникам УФСБ удалось выявить намерения Онуфриенко совершить 22 февраля 2019 года вооруженное нападение на школу №30 в Хабаровске, его задержали и арестовали. При обыске по его месту жительства были обнаружены и изъяты листовки РНЕ*, символика "school shooting", а также поясная разгрузка для переноски боеприпасов, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряжённых картечью. Изъятое оружие и боеприпасы осужденный намеревался использовать для нападения на школу.

Установлено, что Онуфриенко являлся приверженцем несистемных оппозиционных взглядов и последователем идеологии "стрельбы в школах" (school shooting), он планировал совершить массовое убийство людей по мотивам политической ненависти и вражды. Хабаровчанин предпринял попытки приобрести оружие законным путем, оформив медицинские справки и записавшись через Госуслуги на получение лицензии на охотничье оружие, а также незаконным путем через интернет.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Покушение на преступление" и "Террористический акт", во время следствия была доказана его причастность к незаконному приобретению и хранению оружия, а также к публичным призывам к экстремизму.

"Первый Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя краевого центра Онуфриенко А. К. к восьми годам лишения свободы за покушение и приготовление к совершению террористического акта в средней образовательной школе №30 города Хабаровска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из 8 лет лишения свободы три он проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете в течение 3 лет после освобождения.

Сообщается, что при вынесении приговора суд учел то, что Онуфриенко сотрудничал со следствием и признал свою вину. Приговор в законную силу еще не вступил, осуждённый имеет право обжаловать его в течение 10 дней.