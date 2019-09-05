В Свердловской области два подростка готовили массовое убийство

В связи со случившимся он обратился к педагогам попросил их как можно чаще общаться с детьми – в том числе, и в соцсетях. По его словам задача системы образования и учительства заключается отслеживании и оперативном реагировании на сигналы, исходящие от ребенка, а также в помощи в сложных ситуациях.