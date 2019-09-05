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РИА Новости

В Свердловской области два подростка готовили массовое убийство

10:28 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы предотвратили убийства, которые планировали двое подростков, сообщил глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
"Из СМИ вы уже знаете, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. Сейчас этим делом занимается следственный комитет, и какой-то особой информации у меня нет", – написал Биктуганов на своей странице в Facebook.
Полиция на месте преступления
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В связи со случившимся он обратился к педагогам попросил их как можно чаще общаться с детьми – в том числе, и в соцсетях. По его словам задача системы образования и учительства заключается отслеживании и оперативном реагировании на сигналы, исходящие от ребенка, а также в помощи в сложных ситуациях.
"Понимание необходимости присутствия учителей в социальных сетях появилось уже тогда, когда по стране прокатилась волна детских суицидов. Эту работу мы ведем уже не один год. Детям не хватает внимания, участия в их жизни, помощи в решении сложных для них проблем со стороны их родителей", – заключил министр.
В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по поводу ЧП в школе воздержались.
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Следственный комитет РФМВД РФСвердловская областьПроисшествия
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