В Свердловской области два подростка готовили массовое убийство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы предотвратили убийства, которые планировали двое подростков, сообщил глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
"Из СМИ вы уже знаете, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. Сейчас этим делом занимается следственный комитет, и какой-то особой информации у меня нет", – написал Биктуганов на своей странице в Facebook.
В связи со случившимся он обратился к педагогам попросил их как можно чаще общаться с детьми – в том числе, и в соцсетях. По его словам задача системы образования и учительства заключается отслеживании и оперативном реагировании на сигналы, исходящие от ребенка, а также в помощи в сложных ситуациях.
"Понимание необходимости присутствия учителей в социальных сетях появилось уже тогда, когда по стране прокатилась волна детских суицидов. Эту работу мы ведем уже не один год. Детям не хватает внимания, участия в их жизни, помощи в решении сложных для них проблем со стороны их родителей", – заключил министр.
В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по поводу ЧП в школе воздержались.