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РИА Новости

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

12:21 24.09.2019 (обновлено: 15:12 24.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.
Он уточнил, что на днях полиции стало известно, что один из школьников интересуется темой насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Имя, возраст и другие подробности не приводятся.
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
В последние годы участились случаи нападения учащихся на сверстников и педагогов. В 2018-м громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове.
К наибольшему количеству жертв привела атака в Керчи, где год назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадали 67.
Школа в селе Новоберезовское Забайкальского края, где работал директором погибший Сергей Маркидонов
14 мая 2018, 08:00РИА Новости
"Успел крикнуть "Убивают!" Как школьники нападают на своих учителей
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КировМВД РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Действительно молодцы, все кто принимал участие в этой операции! Представляю что чувствуют родители детей из этой школы...
24 сентября, 12:36
bberia
3761131227
Закон Яровой в действии. Молодцы.
24 сентября, 12:33
ABAmdy Bushek
23510847124
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