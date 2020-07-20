Биография Александра Беляева

В студенческие играл в театре МГУ.

С начала 1970-х годов Беляев работал в Институте географии РАН, где прошел путь от инженера до заместителя директора по науке. Автор 100 научных работ.

С 1998 года Беляев был ведущим прогноза погоды на канале НТВ.

В 2007-2008 годах был ведущим детской интеллектуальной телеигры "Сразись с нацией" на каналах "Россия" и "Бибигон".

В 2011 году вел детскую познавательную программу "Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей и…" на телеканале "Карусель".

В 2015 году на протяжении двух месяцев был ведущим утренней программы "Солнечно. Без осадков" на канале НТВ.

Беляев озвучивал документальный сериал "Дневники охотника за крокодилами" (Crocodile Hunter Diarie, 2002-2006).

В 1980-х годах участвовал в экспедициях в пустыню Гоби. Открыл новый подвид пауков под названием "Гонофузий Беляевий".

С 2011 года Беляев боролся с раком легких, он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

С осени 2017 по февраль 2018 года приостановил работу на телевидении из-за того, что проходил лечение в центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Вернулся в телеэфир 16 февраля 2018 года.

Лауреат Премии имени Льва Николаева ( 2013 ).

Беляев был женат, его супруга скончалась в 2017 году. У телеведущего остался сын.