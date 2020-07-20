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Биография Александра Беляева
Телеведущий Александр Вадимович Беляев родился 5 января 1949 года в Москве. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:27
александр беляев
москва
справки
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр беляев, москва, справки

Биография Александра Беляева

17:27 20.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущий Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущий Александр Вадимович Беляев родился 5 января 1949 года в Москве.
В студенческие играл в театре МГУ.
В 1972 году окончил географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "гидролог суши". Кандидат географических наук.
С начала 1970-х годов Беляев работал в Институте географии РАН, где прошел путь от инженера до заместителя директора по науке. Автор 100 научных работ.
С 1998 года Беляев был ведущим прогноза погоды на канале НТВ.
В 2007-2008 годах был ведущим детской интеллектуальной телеигры "Сразись с нацией" на каналах "Россия" и "Бибигон".
В 2011 году вел детскую познавательную программу "Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей и…" на телеканале "Карусель".
В 2015 году на протяжении двух месяцев был ведущим утренней программы "Солнечно. Без осадков" на канале НТВ.
Беляев озвучивал документальный сериал "Дневники охотника за крокодилами" (Crocodile Hunter Diarie, 2002-2006).
Он сыграл небольшие роли в комедии "Азирис Нуна" (2006), сериалах "Клиника" (2006) и "Счастливы вместе" (2006-2012).
В 1980-х годах участвовал в экспедициях в пустыню Гоби. Открыл новый подвид пауков под названием "Гонофузий Беляевий".
С 2011 года Беляев боролся с раком легких, он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.
С осени 2017 по февраль 2018 года приостановил работу на телевидении из-за того, что проходил лечение в центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Вернулся в телеэфир 16 февраля 2018 года.
20 июля 2020 года Александр Беляев скончался.
Лауреат Премии имени Льва Николаева (2013).
Беляев был женат, его супруга скончалась в 2017 году. У телеведущего остался сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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