https://ria.ru/20250407/myanma-2009717309.html

Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму

Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму - РИА Новости, 07.04.2025

Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму

Белоруссия направила гуманитарную помощь весом 20 тонн в пострадавшую от землетрясения Мьянму, военно-транспортный самолет вылетел поздно вечером в воскресенье... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T00:38:00+03:00

2025-04-07T00:38:00+03:00

2025-04-07T00:38:00+03:00

в мире

белоруссия

нейпьидо

мьянма

александр беляев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия направила гуманитарную помощь весом 20 тонн в пострадавшую от землетрясения Мьянму, военно-транспортный самолет вылетел поздно вечером в воскресенье с аэродрома под Минском, сообщила пресс-служба белорусского минобороны. В воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила, что сформирована гуманитарная помощь жителям Мьянмы. В рамках безвозмездной помощи будет передан груз массой 20 тонн. "Военные летчики вылетели на помощь народу Мьянмы - с аэродрома "Мачулищи" отправился военно-транспортный самолет ИЛ-76МД министерства обороны Республики Беларусь с гуманитарной помощью на борту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Там также приводится комментарий командира 50-й смешанной авиабазы Александра Беляева, который рассказал, что экипаж самолета выполнит воздушную перевозку 60 кубометров гуманитарного груза общей массой 20 тонн. Это - предметы первой необходимости, продукты питания, палатки, одеяла и другие вещи. "Экипаж преодолеет достаточно длинный путь в 9 тысяч километров. Это очень сложная задача, но мы к этому готовы... Самую большую сложность представляет полет непосредственно над Республикой Союз Мьянма. После случившейся трагедии над воздушным пространством Республики Союз Мьянма практически отсутствует диспетчерский контроль, и экипажу придется выполнять полет практически в полном режиме радиомолчания", - сообщил он. В настоящее время в Мьянме находятся 33 спасателя из спецотряда МЧС Белоруссии, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимая экипировка и оборудование. Группа из отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Белоруссии 31 марта прибыла в аэропорт Нейпьидо в Мьянме для оказания помощи после землетрясения, а 1 апреля - в Мандалай для проведения поисковых работ. Как сообщили в МЧС Белоруссии, ожидается, что вылетевшим в воскресенье с гуманитарной помощью самолетом эта группа спасателей вернется в Белоруссию. За пять суток непрерывных поисково-спасательных работ белорусскими спасателями извлечено из-под завалов восемь тел погибших.

https://ria.ru/20250406/vrachi-2009671853.html

https://ria.ru/20250406/mjanma-2009609673.html

https://ria.ru/20250404/myanma-2009366605.html

белоруссия

нейпьидо

мьянма

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в мире, белоруссия, нейпьидо, мьянма, александр беляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде