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Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму - РИА Новости, 07.04.2025
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00:38 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/myanma-2009717309.html
Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму
Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму - РИА Новости, 07.04.2025
Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму
Белоруссия направила гуманитарную помощь весом 20 тонн в пострадавшую от землетрясения Мьянму, военно-транспортный самолет вылетел поздно вечером в воскресенье... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T00:38:00+03:00
2025-04-07T00:38:00+03:00
в мире
белоруссия
нейпьидо
мьянма
александр беляев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия направила гуманитарную помощь весом 20 тонн в пострадавшую от землетрясения Мьянму, военно-транспортный самолет вылетел поздно вечером в воскресенье с аэродрома под Минском, сообщила пресс-служба белорусского минобороны. В воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила, что сформирована гуманитарная помощь жителям Мьянмы. В рамках безвозмездной помощи будет передан груз массой 20 тонн. "Военные летчики вылетели на помощь народу Мьянмы - с аэродрома "Мачулищи" отправился военно-транспортный самолет ИЛ-76МД министерства обороны Республики Беларусь с гуманитарной помощью на борту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Там также приводится комментарий командира 50-й смешанной авиабазы Александра Беляева, который рассказал, что экипаж самолета выполнит воздушную перевозку 60 кубометров гуманитарного груза общей массой 20 тонн. Это - предметы первой необходимости, продукты питания, палатки, одеяла и другие вещи. "Экипаж преодолеет достаточно длинный путь в 9 тысяч километров. Это очень сложная задача, но мы к этому готовы... Самую большую сложность представляет полет непосредственно над Республикой Союз Мьянма. После случившейся трагедии над воздушным пространством Республики Союз Мьянма практически отсутствует диспетчерский контроль, и экипажу придется выполнять полет практически в полном режиме радиомолчания", - сообщил он. В настоящее время в Мьянме находятся 33 спасателя из спецотряда МЧС Белоруссии, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимая экипировка и оборудование. Группа из отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Белоруссии 31 марта прибыла в аэропорт Нейпьидо в Мьянме для оказания помощи после землетрясения, а 1 апреля - в Мандалай для проведения поисковых работ. Как сообщили в МЧС Белоруссии, ожидается, что вылетевшим в воскресенье с гуманитарной помощью самолетом эта группа спасателей вернется в Белоруссию. За пять суток непрерывных поисково-спасательных работ белорусскими спасателями извлечено из-под завалов восемь тел погибших.
https://ria.ru/20250406/vrachi-2009671853.html
https://ria.ru/20250406/mjanma-2009609673.html
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белоруссия
нейпьидо
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в мире, белоруссия, нейпьидо, мьянма, александр беляев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Белоруссия, Нейпьидо, Мьянма, Александр Беляев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Самолет с гуманитарной помощью Белоруссии вылетел в Мьянму

Самолет с гуманитарной помощью весом 20 тонн вылетел из Белоруссии в Мьянму

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белоруссия направила гуманитарную помощь весом 20 тонн в пострадавшую от землетрясения Мьянму, военно-транспортный самолет вылетел поздно вечером в воскресенье с аэродрома под Минском, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
В воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии сообщила, что сформирована гуманитарная помощь жителям Мьянмы. В рамках безвозмездной помощи будет передан груз массой 20 тонн.
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"Военные летчики вылетели на помощь народу Мьянмы - с аэродрома "Мачулищи" отправился военно-транспортный самолет ИЛ-76МД министерства обороны Республики Беларусь с гуманитарной помощью на борту", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Там также приводится комментарий командира 50-й смешанной авиабазы Александра Беляева, который рассказал, что экипаж самолета выполнит воздушную перевозку 60 кубометров гуманитарного груза общей массой 20 тонн. Это - предметы первой необходимости, продукты питания, палатки, одеяла и другие вещи.
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"Экипаж преодолеет достаточно длинный путь в 9 тысяч километров. Это очень сложная задача, но мы к этому готовы... Самую большую сложность представляет полет непосредственно над Республикой Союз Мьянма. После случившейся трагедии над воздушным пространством Республики Союз Мьянма практически отсутствует диспетчерский контроль, и экипажу придется выполнять полет практически в полном режиме радиомолчания", - сообщил он.
В настоящее время в Мьянме находятся 33 спасателя из спецотряда МЧС Белоруссии, два кинологических расчета, две единицы техники, необходимая экипировка и оборудование. Группа из отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Белоруссии 31 марта прибыла в аэропорт Нейпьидо в Мьянме для оказания помощи после землетрясения, а 1 апреля - в Мандалай для проведения поисковых работ.
Как сообщили в МЧС Белоруссии, ожидается, что вылетевшим в воскресенье с гуманитарной помощью самолетом эта группа спасателей вернется в Белоруссию. За пять суток непрерывных поисково-спасательных работ белорусскими спасателями извлечено из-под завалов восемь тел погибших.
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В миреБелоруссияНейпьидоМьянмаАлександр БеляевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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