Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыграл "Ладу" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:23 08.03.2026 (обновлено: 18:53 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/spartak-2079417632.html
"Спартак" обыграл "Ладу" в матче КХЛ
"Спартак" обыграл "Ладу" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Спартак" обыграл "Ладу" в матче КХЛ
Московский "Спартак" на выезде выиграл у тольяттинской "Лады" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T18:23:00+03:00
2026-03-08T18:53:00+03:00
хоккей
спорт
александр беляев
герман рубцов
никита сетдиков
ак барс
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042362380_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_e4e2b81b4ec7232c734a97d16e2ab7f0.jpg
https://ria.ru/20260308/khokkey-2079417249.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042362380_260:0:2356:1572_1920x0_80_0_0_35424558c630f3513271cd96e43c4386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр беляев, герман рубцов, никита сетдиков, ак барс, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), лада, андрей чивилев
Хоккей, Спорт, Александр Беляев, Герман Рубцов, Никита Сетдиков, Ак Барс, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Лада, Андрей Чивилев
"Спартак" обыграл "Ладу" в матче КХЛ

"Спартак" в четвертый раз за сезон КХЛ обыграл "Ладу"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде выиграл у тольяттинской "Лады" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Тольятти, завершилась победой москвичей со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Герман Рубцов (14-я и 25-я минуты), еще по шайбе забросили Данил Пивчулин (2), Александр Беляев (54) и Джозеф Кин (58). У "Лады" отличились Никита Сетдиков (29) и Андрей Чивилев (43).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
08 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
Лада
2 : 5
Спартак Москва
08:31 • Никита Сетдиков
(Алекс Коттон, Владислав Семин)
02:10 • Андрей Чивилев
(Алекс Коттон, Дмитрий Кугрышев)
01:49 • Danil Pivchulin
()
13:23 • Герман Рубцов
(Кристиан Ярош, Егор Филин)
04:00 • Герман Рубцов
(Егор Филин, Даниил Иванов)
13:07 • Александр Беляев
(Герман Рубцов, Егор Филин)
17:06 • Джоуи Кин
(Егор Филин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Спартак" выиграл все четыре матча у тольяттинской команды в текущем регулярном чемпионате. С учетом предыдущего сезона "красно-белые" обыграли "Ладу" в седьмом матче подряд.
"Спартак" (74 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Лада" (45) располагается на десятой строчке.
В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом" 10 марта, на следующий день "Лада" примет череповецкую "Северсталь".
Игроки Шанхай Дрэгонс (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Гендиректор "Шанхайских драконов" оценил посещаемость вынесенных матчей КХЛ
Вчера, 18:19
 
ХоккейСпортАлександр БеляевГерман РубцовНикита СетдиковАк БарсХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026ЛадаАндрей Чивилев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала