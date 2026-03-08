"Спартак" обыграл "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде выиграл у тольяттинской "Лады" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Тольятти, завершилась победой москвичей со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Герман Рубцов (14-я и 25-я минуты), еще по шайбе забросили Данил Пивчулин (2), Александр Беляев (54) и Джозеф Кин (58). У "Лады" отличились Никита Сетдиков (29) и Андрей Чивилев (43).
08 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
08:31 • Никита Сетдиков
(Алекс Коттон, Владислав Семин)
02:10 • Андрей Чивилев
01:49 • Danil Pivchulin
()
13:23 • Герман Рубцов
(Кристиан Ярош, Егор Филин)
04:00 • Герман Рубцов
(Егор Филин, Даниил Иванов)
13:07 • Александр Беляев
(Герман Рубцов, Егор Филин)
17:06 • Джоуи Кин
(Егор Филин)
"Спартак" выиграл все четыре матча у тольяттинской команды в текущем регулярном чемпионате. С учетом предыдущего сезона "красно-белые" обыграли "Ладу" в седьмом матче подряд.
"Спартак" (74 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Лада" (45) располагается на десятой строчке.
В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом" 10 марта, на следующий день "Лада" примет череповецкую "Северсталь".