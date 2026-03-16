22:10 16.03.2026 (обновлено: 22:19 16.03.2026)
"Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в московском дерби
"Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в московском дерби

"Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ к 50-летию чемпионства "красно-белых"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Динамо" в серии буллитов обыграло "Спартак" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча на арене "красно-белых" завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0). У "Динамо" дубль оформил Дилан Сикьюра (15-я, 47-я минуты), также отличился Даниил Пыленков (30). Победный буллит реализовал Семён Дер-Аргучинцев. В составе "Спартака" шайбы забросили Александр Беляев (25), Герман Рубцов (28), Даниил Орлов (35).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен (Б)
Спартак Москва
3 : 40:1
Динамо Москва
04:36 • Александр Беляев
(Герман Рубцов, Андрей Миронов)
07:54 • Герман Рубцов
(Егор Филин, Александр Беляев)
14:36 • Даниил Орлов
(Danil Pivchulin, Дмитрий Вишневский)
14:48 • Дилан Сикура
(Джордан Уил, Максим Мамин)
09:19 • Даниил Пыленков
(Семён Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
06:47 • Дилан Сикура
(Джордан Уил, Никита Гусев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча была посвящена 50-летию чемпионства "Спартака". 15 марта 1976 года "красно-белые" в четвертый раз стали чемпионами СССР. Игроки команды провели матч в ретроформе с воссозданным дизайном образца того сезона. Перед началом игры на лед вышли хоккеисты чемпионского состава и получили букеты из рук действующих игроков "Спартака". Александр Якушев, Виктор Шалимов и Юрий Ляпкин провели символическое вбрасывание.
На матче также присутствовали главный тренер футбольного "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо и защитник команды серб Срджан Бабич. В среду "красно-белые" примут "Динамо" в рамках ответного матча 1/2 финала пути РПЛ Кубка России.
Александр Самонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ЦСКА обыграл "Спартак" благодаря шатауту Самонова
12 февраля, 22:20
"Динамо" (81 очко), продлившее победную серию до четырех игр, занимает пятое место в таблице Западной конференции, где "Спартак" (77) идет восьмым. В следующем матче "Динамо" примет владивостокский "Адмирал" 18 марта. "Спартак" в этот же день встретится с московским ЦСКА на домашнем льду.
В другом матче череповецкая "Северсталь" одержала домашнюю победу над казанским "Ак Барсом" - 4:2 (3:0, 1:1, 0:1). Команда из Татарстана прервала трехматчевую победную серию. По итогам встречи "Северсталь" гарантировала себе старт плей-офф на домашнем льду. "Ак Барс" занял итоговое третье место в турнирной таблице Востока. Вторым стал омский "Авангард".
Хоккеист Спартака Александр Пашин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
СКА наказали за грязь и хамство: "Спартак" снова разгромил клуб Ротенберга
25 февраля 2025, 23:25
 
ХоккейАлександр БеляевКарлос КарседоАнонсы и трансляции матчейДаниил ПыленковГерман РубцовХК Спартак (Москва)ХК Динамо (Москва)СеверстальКХЛ 2025-2026
 
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
