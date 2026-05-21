"Югра" обыграла "Химик" и вышла вперед в финальной серии плей-офф ВХЛ
20:46 21.05.2026 (обновлено: 20:52 21.05.2026)
"Югра" обыграла "Химик" и вышла вперед в финальной серии плей-офф ВХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ханты-мансийская «Югра» обыграла воскресенский «Химик» в третьем матче финальной серии плей-офф ВХЛ.
  • Встреча завершилась победой «Югры» со счетом 2:1, и таким образом «Югра» вышла вперед в серии до четырех побед — 2-1.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" обыграла воскресенский "Химик" в третьем матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча в Воскресенске завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе "Югры" шайбы забросили Артем Попов (19-я минута) и Егор Маклозян (23). У "Химика" отличился Александр Беляев (36).
"Югра" вышла вперед в серии до четырех побед - 2-1. Следующий матч пройдет в Воскресенске в 23 мая.
ХоккейСпортАлександр БеляевХимик (Воскресенск)ВХЛЧемпионат ВХЛ
 
