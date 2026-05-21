"Югра" обыграла "Химик" и вышла вперед в финальной серии плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" обыграла воскресенский "Химик" в третьем матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча в Воскресенске завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе "Югры" шайбы забросили Артем Попов (19-я минута) и Егор Маклозян (23). У "Химика" отличился Александр Беляев (36).
"Югра" вышла вперед в серии до четырех побед - 2-1. Следующий матч пройдет в Воскресенске в 23 мая.