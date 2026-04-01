У "Спартака" были шансы в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов
Хоккей
23:01 01.04.2026
У "Спартака" были шансы в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов
У "Спартака" были шансы в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов
У "Спартака" были шансы в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов по итогам серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
алексей жамнов
александр беляев
брэндон биро
спартак москва
локомотив (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Александр Беляев, Брэндон Биро, Спартак Москва, Локомотив (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
У "Спартака" были шансы в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов

Жамнов: «Спартаку» не хватило опыта в серии с «Локомотивом»

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлавный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Главный тренер ХК "Спартак" Алексей Жамнов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов по итогам серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" заявил, что у его подопечных были шансы на успех, но им не хватило необходимого опыта.
"Спартак" в среду проиграл "Локомотиву" в Ярославле в пятом матче серии (2:3) и по итогам противостояния в первом раунде плей-офф уступил со счетом 1-4, завершив свое участие в Кубке Гагарина - 2026.
"Шанс есть всегда, ведь любая игра начинается со счета 0:0. Но надо понимать, против кого мы играли - против команды, у которой большой опыт. Разница между хорошей и сильной командой заключается в том, что сильная команда умеет держать удар в стрессовой ситуации. Мы этого не смогли. Мне не стыдно за команду, ребята бились и боролись против очень сильного соперника, у нас был шанс в каждой игре побороться и выиграть, но "Локомотив" на сегодняшний день сильнее. У нас нет еще уверенности в стрессовых ситуациях, и у нас начинаются ошибки, которые мы не должны совершать. Соперник добавил в агрессии, скорости, стал переводить шайбу в нашу зону, у нас началась паника. Ее не должно быть. Это опыт, которого не хватает", - сказал Жамнов.
Тренер "Спартака" также отметил, что форварды Даниил Гутик и Александр Беляев пропустили пятый матч серии из-за проблем со здоровьем.
"У Гутика – температура, у Беляева микротравма. Брэндон Биро был после травмы. Думали, справится, но он не смог, поэтому его сняли", - заявил Жамнов.
Определились три пары четвертьфинала Кубка Гагарина по хоккею
1 апреля, 22:23
 
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Александр Беляев, Брэндон Биро, Спартак Москва, Локомотив (Москва), КХЛ 2025-2026
 
