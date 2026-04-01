У "Спартака" были шансы в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов по итогам серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" заявил, что у его подопечных были шансы на успех, но им не хватило необходимого опыта.