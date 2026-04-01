У "Спартака" были шансы в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов по итогам серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" заявил, что у его подопечных были шансы на успех, но им не хватило необходимого опыта.
"Спартак" в среду проиграл "Локомотиву" в Ярославле в пятом матче серии (2:3) и по итогам противостояния в первом раунде плей-офф уступил со счетом 1-4, завершив свое участие в Кубке Гагарина - 2026.
"Шанс есть всегда, ведь любая игра начинается со счета 0:0. Но надо понимать, против кого мы играли - против команды, у которой большой опыт. Разница между хорошей и сильной командой заключается в том, что сильная команда умеет держать удар в стрессовой ситуации. Мы этого не смогли. Мне не стыдно за команду, ребята бились и боролись против очень сильного соперника, у нас был шанс в каждой игре побороться и выиграть, но "Локомотив" на сегодняшний день сильнее. У нас нет еще уверенности в стрессовых ситуациях, и у нас начинаются ошибки, которые мы не должны совершать. Соперник добавил в агрессии, скорости, стал переводить шайбу в нашу зону, у нас началась паника. Ее не должно быть. Это опыт, которого не хватает", - сказал Жамнов.
Тренер "Спартака" также отметил, что форварды Даниил Гутик и Александр Беляев пропустили пятый матч серии из-за проблем со здоровьем.
"У Гутика – температура, у Беляева микротравма. Брэндон Биро был после травмы. Думали, справится, но он не смог, поэтому его сняли", - заявил Жамнов.