Российские школьники примут участие в выставке юных изобретателей в Японии

ОСАКА (Япония), 6 авг – РИА Новости. Международная выставка юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI) с участием российских школьников, которые представят 10 наиболее перспективных технических решений из Москвы и ряда других городов России, открылась на площадке выставочного центра Wasse на территории Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в японской Осаке. IEYI впервые была организована в 2004 году в Токио Японским институтом изобретений и инноваций (Japan Institute of Invention and Innovation, JIII). С тех пор это мероприятие проводилось во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Китае, в том числе Тайване, Малайзии, Нигерии, Таиланде и Японии. В период пандемии коронавируса с 2020 по 2023 год международная выставка юных изобретателей проходила в онлайн формате. На выставке этого года участвуют школьники из 13 стран, включая Россию. "На мы очень переживаем самом деле перед выступлением, потому что для нас это много значит. Но при этом мы готовы! У нас и прототипы хорошие, и есть раздаточные материалы, которые смогут еще больше познакомить людей с нашим проектом. Мы взбудоражены, взбодрены и готовы побеждать!", - заявила РИА Новости Анастасия Сучко из Норильска, соразработчик проекта, призванного на помощь людям с ограниченными возможностями зрения насладиться искусством. Соавтор проекта, Александр Беляев отметил, что представленные на выставке проекты показывают, что множество молодых людей "задумываются над проблемами, которые не видны простым прохожим". В свою очередь, Анна Родионова, выступающая на выставке с проектом кофейного сомелье, подчеркнула важность подобных мероприятий, так как они открывают возможность пообщаться с людьми из разных стран, обсудить их проекты. Участие юных изобретателей из РФ на IEYI впервые состоялось в 2017 году при поддержке юридической фирмы "Городисский и Партнеры", которая получила приглашение Японского института и координировала участие российской делегации. Организацией участия российской команды на выставке также ежегодно занимается группа компаний "Технопол", являющаяся официальным национальным делегатом IEYI в РФ. По итогам международной выставки 2024 года российские школьники завоевали 4 золотых, 4 серебрянных и 5 бронзовых медалей. В этом году технические решения для IEYI отбирались из почти 100 проектов из 21 города России. По результатам всероссийского отбора на Международной выставке российские школьники представят 10 проектов. Проект SmartSprayВ частности, Александр Сухоцкий из Центра технического образования ГБОУ города Москвы "Воробьевы горы" представит проект "SmartSpray". Это система точечного опрыскивания растений, которая может распознавать сорняки в режиме реального времени и точечно наносить гербицид. Никита Симаков также из Центра технического образования ГБОУ города Москвы "Воробьевы горы" покажет проект "Автономная система контроля и поддержания климатических параметров и концентрации СО2 в помещении". Разработанный школьником комплекс поддерживает влажность и количество углекислого газа за счет регулирования притока воздуха с улицы. Виктория Копышева, Вадим Фесенко, Иван Воронцов из Дома научной коллаборации имени Абрукова в городе Чебоксары приехали в Осаку с проектом "СМАРТ "ТорфоТрак", беспилотной системой безопасной добычи торфа. Никита Назаров из ГБОУ города Москвы "Школа №354 им. Д.М. Карбышева" представит проект "Робот-тренер по настольному теннису", который призван помочь спортсменам в отработке различных ударов и подач, вести статистику и формировать адаптивные тренировки. Проект "YONEXBOT"Еще один проект для любителей спорта представит Тихон Палас из ЧУ образовательной средней школы "Знайка" города Москвы. Его проект YONEXBOT представляет собой робота для сборки воланов для бадминтона на корте. Любителей кофе может заинтересовать проект Анны Родионовой из ГБОУ города Москвы "Школа № 444". Ее "Роботизированное устройство для создания индивидуальных наборов кофе" создает уникальный вкус напитка для каждого, смешивая различные сорта кофе на основе кислотности, сладости, горечи и послевкусия. Помочь "увидеть" искусство людям с ограниченным возможностями в помощью осязания и слуха может помочь система Feel the Art, разработанная совместно Анастасией Сучко и Александром Беляевым из МБОУ Средняя школа №1 города Норильск и ГБОУ города Москвы "Школа №1554". Проект представляет собой динамический барельеф с подвижными тактильными элементами и сенсорной технологией распознавания прикосновений, а программное обеспечение воспроизводит звуковое описание участка барельефа, которого касается человек. Олег Андрейчук и Тихон Ординат из Средней общеобразовательной школы №47 города Читы и ГБОУ города Москвы "Школа "Покровский квартал" представят проект "Dry Wind", автоматическую систему для бесконтактной очистки подошвы обуви. Аюша Готопов из МАОУ "Агинская окружная гимназия-интернат" поселка Агинское Забайкальского края покажет проект "Cold Engine", являющий собой циркуляционным наносом системы охлаждения для двигателя внутреннего сгорания. Последним проектом на выставке этого года станет "Пластик на основе водорослей" от Дениса Гордеева из МАОУ "Самарский медико-технический лицей" городского округа Самара. Разработанный российским школьником полимер состоит в основном из каррагинана и зостерина, получаемых из природных материалов, что позволяет получаемому пластику разлагаться. Представленные на выставке проекты будут оцениваться международным жюри по более чем 12 критериям, включая креативность, работоспособность, применение законов физики, востребованность рынком, патентоспособность, экологичность и другие. В состав международного жюри войдёт эксперт из России Юрий Кузнецов, старший партнер фирмы "Городисский и Партнеры", российский и евразийский патентный поверенный. Международная выставка юных изобретателей в японской Осаке продлится до 8 августа. На полях IEYI также будет организована культурная программа, на которой выступит российский танцевальный коллектив "DanCo".

