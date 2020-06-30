Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества . Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.

Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.

Белоруссия – стратегический союзник России . Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В 2019 году состоялось 11 встреч и контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

7 февраля 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко также вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне.

19 мая. Состоялись контакты лидеров России и Белоруссии по видеосвязи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля

24 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Главы правительств двух стран встречались в 2019 году 12 раз.

31 января 2020 года в Алма-Ате (Казахстан) по завершении заседания Евразийского межправсовета состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии (2018-2020) Сергеем Румасом. Встреча Румаса с Мишустиным стала первой после вступления российского премьера в должность главы правительства.

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас посетил Москву с рабочим визитом. В ходе встречи с Михаилом Мишустиным обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия.

Состоялись их контакты по видеосвязи 10 и 23 апреля в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета и 29 мая – в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.

19 июня 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Белоруссию с рабочим визитом. В ходе визита Лавров встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Состоялись переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали соглашение о взаимном признании виз.

Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (последнее прошло 19 июня 2018 года в Минске), Совета Министров Союзного государства (19 ноября 2019 года в Москве), Группы высокого уровня Совмина (5 июня 2020 года, по видеосвязи). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры. Активные контакты поддерживаются по линии парламентов и профильных ведомств.

Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.

Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50% (в январе-марте 2020 года – около 48%). Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 году оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 33,3 миллиарда долларов (российский экспорт – 20,5 миллиарда долларов, импорт – 12,8 миллиарда долларов).

По итогам января-апреля 2020 года внешнеторговый оборот России и Белоруссии составил 7,9 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 4,3 миллиарда долларов и импорт – 3,6 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др.

По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. В январе-марте 2020 году они составили 3,85 миллиардов долларов.

В 2019 году Москва обеспечила Белоруссии 45,1% всех поступивших иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.



В то же время, между странами Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.

В апреле 2019 года возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области.

Польша и Украина приостановили поставки . Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol – вечером 22 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял , что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов.

В феврале 2020 года Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Белоруссия рассчитывает получить от России более 61 миллиона долларов за 563 тысячи тонн "грязной" нефти.

Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть" . В конце ноября 2019 года компания сообщила, что зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" 23 миллиарда рублей.

В настоящее время между Россией и Белоруссией возникли разногласия по определению стоимости поставляемого газа.

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским минэнерго. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул , что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. По словам дипломата, когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной.

В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.

В минэнерго республики же заявили , что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учетом калорийности, и сообщили, что направили письмо "Газпрому" со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности. "Газпром" ответил, что готов начать переговоры о поставках в 2021 году при соблюдении страной контракта на 2020 год.

Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.

Развивается военно-технического сотрудничество, которое носит очень тесный характер.

Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.

Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи.

Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.

В Белоруссии работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.

Каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России

16-18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошел VI Форум регионов России и Белоруссии на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".

В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.