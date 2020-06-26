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Межгосударственные отношения России и Франции
Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года. 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T00:12
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353
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россия, франция, справки

Межгосударственные отношения России и Франции

00:12 26.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
 Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года. 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать "отношения согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве".
Франция – один из ведущих партнеров России в Европе и мире. Между странами налажено разноплановое сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом антироссийских рестриктивных мерах оказало негативное влияние на динамику двусторонних связей, однако не изменило их традиционно дружественный и конструктивный характер. Высокой интенсивностью отличается российско-французский политический диалог.
29 мая 2017 года президент России Владимир Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетил Париж с рабочим визитом.
В Версальском дворце лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон также осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717".
Встреча Путина и Макрона заложила новый вектор развития российско-французских связей, лидеры подтвердили заинтересованность развивать отношения.
8 июля 2017 года главы государств повторно встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), где подтвердили стремление двигаться по пути восстановления полноформатного сотрудничества.
24 мая 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Россию. Президент России Владимир Путин принял его в Константиновском дворце (Санкт-Петербург). Лидеры России и Франции провели двусторонние переговоры, сначала в узком составе, потом с участием членов делегаций; подробно обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений, а также международной повестки дня. Президент Франции совместил этот визит с участием в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.
25 мая лидеры двух стран встретились с представителями российского и французского бизнеса, затем выступили на пленарном заседании ПМЭФ.
Эммануэль Макрон приезжал в Россию поддержать сборную Франции по футболу на чемпионате мира, которая 10 июля 2018 года играла в полуфинале в Санкт-Петербурге, а 15 июля 2018 года победила в финале в Москве. В ходе последней поездки французский лидер был принят Владимиром Путиным.
11 ноября 2018 года президент России принял участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны.
30 ноября 2018 года Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина).
5 декабря 2018 года Владимир Путин встретился с Франсуа Фийоном, занимавшим пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годах. Встреча носила частный характер.
28 июня 2019 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).
19 августа Владимир Путин посетил Францию с рабочим визитом. В официальной резиденции президента Франции Форт Брегансон состоялись переговоры лидеров двух стран. Встреча прошла в закрытом режиме.
30 сентября Владимир Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Париже. По завершении панихиды Путин кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
9-10 декабря президент России Владимир Путин посетил Францию для участия во встрече в "нормандском формате". В Париже также состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
В 2020 году лидеры России и Франции неоднократно общались по телефону: 3 и 12 января, 20 (в трехстороннем формате с участием канцлера Германии Ангелы Меркель) и 29 февраля, 26 марта, 17 апреля и 7 мая.
Осуществляется диалог по линии правительств двух стран.
24 июня 2019 года премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Францию (город Гавр) по приглашению своего коллеги Эдуарда Филиппа. Это была первая личная встреча премьеров двух стран. В ходе переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.
Регулярные контакты поддерживаются на уровне министров иностранных дел.
11-12 ноября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Францию с рабочим визитом, в рамках которого принял участие во втором Парижском форуме мира и выступил на рабочей сессии "Мастер-класс". "На полях" форума состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Франции.
Возобновлена деятельность российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ).
ССВБ был создан в 2002 году по инициативе Владимира Путина и Жака Ширака. Заседания Совета проходили поочередно в России и Франции, 11-я встреча прошла в октябре 2012 года в Париже.
9 сентября 2019 года в Москве состоялось 12-е заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором приняли участие с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, с французской – министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.
Россия и Франция тесно сотрудничают в рамках урегулирования украинского кризиса в том, что касается необходимости строгого выполнения Минских договоренностей (согласованных лидерами России, Франции, Германии и Украины).
Состоялось несколько встреч в "нормандском формате" на высшем уровне и на уровне министров иностранных дел.
Обе страны занимаются урегулированием ситуации в Сирии.
27 октября 2018 года в Стамбуле (Турция) состоялся саммит по сирийскому урегулированию, в котором впервые приняли участие в таком формате руководители России, Турции, Германии, Франции.
На нем со стороны четырех стран были даны гарантии территориальной целостности Сирии.
Франция – один из приоритетных торгово-экономических партнеров России. В 2019 году внешнеторговый оборот России и Франции составил 14,931 миллиарда долларов. Российский экспорт составил – 6,369 миллиарда долларов, импорт – 8,562 миллиарда долларов.
В январе-апреле 2020 года внешнеторговый оборот двух стран составил 4,7 миллиарда долларов, из них российский экспорт – 1,9 миллиарда долларов, импорт – 2,8 миллиарда долларов.
Более 85% российского экспорта во Францию приходится на минеральные продукты, остальная часть российского экспорта – металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
Российский импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.
Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. По оценкам экономистов, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014-2016 годах. В настоящее время объем накопленных в России прямых французских инвестиций составляет 18 миллиардов долларов. На российском рынке работают более 600 французских компаний или с французским капиталом.
Франция является крупнейшим иностранным работодателем в России – на предприятиях французских компаний работает более 140 тысяч человек. Французский бизнес представлен в различных секторах экономики – от пищевой промышленности и сельского хозяйства ("Данон", "Бондюэль") до фармацевтики ("Санофи Авентис", "Сервье") и машиностроения ("Шнейдер Электрик").
Многие компании имеют давние индустриальные связи с отдельными более привлекательными с инвестиционной точки зрения российскими регионами. На территории Калужской области работают предприятия концерна Peugeot-Citroën, компании Lafarge и L’Oréal.
Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе ("Тоталь", "Альстом", "ЭДФ"). В число крупнейших французских инвесторов также входят такие компании как "Ашан" (розничная торговля), "Сен-Гобен" (строительные материалы), "Эр Ликид" (химическая промышленность) и др.
Во Франции работают 40 российских компаний, основной инвестор на французском ранке – ОАО "РЖД". В число крупных инвесторов также входят Ростехнологии, "Газпром Маркетинг и Трейдинг", "Старсем" – совместное предприятие ГК "Роскосмос" и "Арианэспас", "Росатом Франс".
Общий объем российских капиталовложений в экономику Франции составляет три миллиарда долларов.
В мае 2018 года "на полях" ПМЭФ Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму около одного миллиарда евро (более миллиарда долларов).
Перспективным направлением сотрудничества является взаимодействие при трансферте новейших французских технологий и организации высокотехнологичных производств в России, совместной научной деятельности и внедрении НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), а также кооперация российских технологических платформ с центрами конкурентоспособности Франции.
В апреле 2019 года состоялся первый франко-российский форум "Индустрия будущего".
Мероприятие прошло при участии ведущих французских и российских предприятий – ГК "Ростех", ПАО "ОАК", "Сколково", ГК "Цифра", ESI Group, Air Liquide, Atos, Legrand, Dassault Systèmes и многих других, а также федеральных министерств – Минпромторга, Минэкономразвития, Минэнерго, Минобрнауки.
Основным органом российско-французского межправительственного взаимодействия является Российско-Французская Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (МПК), которая была создана 15 февраля 1996 года. Проведено 18 заседаний МПК, последнее состоялось 1 ноября 2013 года в Москве.
Главным рабочим органом Комиссии является Российско-Французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC).
В рамках Совета созданы 12 специализированных рабочих групп, ведущих деятельность по основным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Заседания Совета проводятся на регулярной основе поочередно в России и во Франции.
Очередное заседание прошло в Москве 10 декабря 2019 года.
В начале сентября 2017 года Москва и Париж подписали совместное заявление о запуске двустороннего форума "Трианонский диалог" – постоянно действующей структуры взаимодействия по линии гражданских обществ.
Форум является рамочной диалоговой площадкой для развития отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.
У России и Франции богатые культурно-гуманитарные связи.
В марте 2018 года на Парижском книжном салоне, где Россия была почетным гостем, состоялось официальное открытие "перекрестного" Года русского и французского языков и литературы.
В начале 2018 года в Париже прошли специальные юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.
В августе 2018 года в Канне прошел ХХI фестиваль российского искусства – крупномасштабный проект России во Франции в области культуры, в рамках которого представлено музыкальное, танцевальное искусство, а также произведения кинематографа.
В январе 2020 года во Франции стартовал культурный фестиваль "Русские сезоны", в рамках которого было запланировано более 270 мероприятий в 64 городах.
С 23 марта 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией была запущена онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons, где размещались видеоматериалы участников проекта "Русские сезоны". Гастроли российских коллективов перенесены на более поздний срок.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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