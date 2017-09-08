Главы МИД России и Франции запустили Трианонский диалог

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 8 сентября 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 8 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва и Париж подписали в российской столице совместное заявление о запуске двустороннего форума Трианонский диалог.

"Только что мы подписали заявление о запуске Трианонского диалога, это была договоренность наших президентов, достигнутых в Версале", — сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс конференции со своим французским коллегой.

Он пояснил, что "это будет постоянно действующая структура взаимодействия по линии гражданских обществ, и ее работа призвана способствовать упрочнению доверия, взаимопонимания между нашими народами".

По словам Лаврова, в ближайшее время состоится встреча сопредседателей и секретарей организации.