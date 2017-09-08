Главы МИД России и Франции запустили Трианонский диалог

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва и Париж подписали в российской столице совместное заявление о запуске двустороннего форума Трианонский диалог.
"Только что мы подписали заявление о запуске Трианонского диалога, это была договоренность наших президентов, достигнутых в Версале", — сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс конференции со своим французским коллегой.
Он пояснил, что "это будет постоянно действующая структура взаимодействия по линии гражданских обществ, и ее работа призвана способствовать упрочнению доверия, взаимопонимания между нашими народами".
По словам Лаврова, в ближайшее время состоится встреча сопредседателей и секретарей организации.