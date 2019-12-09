В Париже проходят двусторонние встречи лидеров "нормандской четверки"

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019

© AP Photo / Thibault Camus Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран "нормандской четверки" проводят двусторонние встречи в Париже перед началом саммита.

Ранее президент России уже встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Параллельно идут переговоры Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, который перед этим пообщался с Макроном.

Лидеры России, Украины и Германии прибыли в Париж для участия в саммите "нормандской четверки", который должен начаться в скором времени.

Ожидается, что встреча продлится около трех часов, после этого руководители стран дадут пресс-конференцию.

Как уточнили в офисе президента Украины, до нее должны пройти двусторонние переговоры Путина и Зеленского.

"Нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.