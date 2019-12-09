В Париже проходят двусторонние встречи лидеров "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Лидеры стран "нормандской четверки" проводят двусторонние встречи в Париже перед началом саммита.
Так, Владимир Путин общается с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры проходят тет-а-тет, позже к главам государств могут присоединиться члены делегаций.
Ранее президент России уже встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Параллельно идут переговоры Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, который перед этим пообщался с Макроном.
Лидеры России, Украины и Германии прибыли в Париж для участия в саммите "нормандской четверки", который должен начаться в скором времени.
Ожидается, что встреча продлится около трех часов, после этого руководители стран дадут пресс-конференцию.
Как уточнили в офисе президента Украины, до нее должны пройти двусторонние переговоры Путина и Зеленского.
"Нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
В феврале 2015 года "четверка" подписала Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и примирение сторон, однако боевые действия продолжаются до сих пор.