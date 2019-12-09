Зеленский и Путин встретятся до пресс-конференции нормандского саммита

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Двусторонняя встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина планируется до пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" (Франция, Россия, Германия и Украина), сообщил офис главы украинского государства.
"Сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандском формате", - говорится в сообщении офиса на странице в Facebook.
Также в офисе украинского президента сообщили о завершении двусторонней встречи президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель. Подробности не сообщаются.