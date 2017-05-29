Путин и Макрон посетили выставку о Петре I в Версале

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале в рамках рабочего визита российского лидера во Францию.

После осмотра экспозиции, который занял около 40 минут, главы государств оставили записи в книге почетных гостей. "Благодарю организаторов и спонсоров выставки, подтверждающей исторические, культурные и деловые связи между Францией и Россией. Связи, устремлённые в будущее",- написал Путин.

В конце визита во дворец Большой Трианон российский президент преподнёс в подарок музею копию "Книги ангелов" — Реймсского Евангелия, книги, на которой приносили присягу правители Франции, в том числе младшая из трёх дочерей князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна, ставшая супругой короля Генриха I и королевой страны.

"Это Евангелие, на котором приносили присяга многие французские короли… Когда Петр I приехал во Францию, ему дали эту книгу, он открыл ее и вслух начал читать. Потому, что он знал древнеславянский и служил даже в церкви. Вот мы сделали копию для президента, и ещё одну копию мы оставим здесь, в Версале", — сказал Путин.

Выставка "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" в Версале подготовлена Государственным Эрмитажем, посвящена 300-летию первого визита российского монарха во Францию и пройдет с 30 мая по 24 сентября. На ней будет представлено более 180 экспонатов из коллекции Эрмитажа. Посетители смогут также увидеть костюм Петра Великого и вещи, которые он брал с собой в путешествия по Европе, экспонаты, рассказывающие о его первом европейском путешествии в 1697–1698 годах.

В экспозиции наряду с Версалем и Эрмитажем примут участие музеи, архивы и библиотеки Франции, а также Библиотека Российской академии наук, которая представит книги и альбомы из библиотеки Петра Великого.

С 30 мая по 24 сентября 2017 года в Версальском дворце пройдет выставка " Царь Петр I во Франции. 1717 " https://t.co/nPfw6B0bHT — France en Russie (@FranceEnRussie) 15 мая 2017 г.

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Первый визит российского монарха во Францию, ставший важным этапом в истории русско-французских отношений, состоялся в апреле-июне 1717 года. В Париже Петр I встречался с семилетним королем Людовиком XV и регентом Франции герцогом Орлеанским Филиппом II. Русский царь дважды посетил Версаль. Целью визита Петра Великого во Францию являлись дипломатические переговоры, связанные с Северной войной, при этом значительная часть времени была отдана посещению королевских резиденций и государственных учреждений. Петр I посетил Академию наук, Академию надписей, побывал на Королевской шпалерной мануфактуре Гобеленов, Монетном дворе. Результатом путешествия стало приглашение в Россию французских художников, архитекторов, мастеров и ученых, а также приобретение произведений искусства, книг, научных приборов и инструментов, значительная часть которых хранится в коллекции Эрмитажа.