Эксперт прокомментировал приезд Макрона на ПМЭФ

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Стрельне. 24 мая 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Стрельне. 24 мая 2018

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Приезд французского президента Эммануэля Макрона на ПМЭФ говорит о стремлении Европы установить более теплые отношения с Россией, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований ИЕ РАН Сергей Федоров, комментируя состоявшуюся встречу президента РФ Владимира Путина с французским коллегой.

Переговоры Владимира Путина с Макроном прошли в четверг в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом спустя год после того, как французский лидер принимал Путина в Версале под Парижем.

"Сам факт приезда Макрона в Россию, первый с момента избрания на его пост главы государства, несмотря на то, что это рабочий визит, это признак того, что Европа в лице Франции стремится установить более теплые отношения с Россией, несмотря на конфликты и противоречия, которые существуют. То, что диалог между двумя лидерами происходит, и они обсуждают серьезные проблемы открыто и в доверительной манере, это хорошо", — сказал Федоров.

Эксперт также отметил и важность экономической составляющей состоявшихся переговоров. Вместе с Макроном в Санкт-Петербург приехала солидная французская делегация, которая уже подписала контракты на миллиард евро, подчеркнул Федоров.

В четверг "на полях" ПМЭФ Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму около 1 миллиарда евро. "Росатом" и комиссариат по атомной и возобновляемой энергетике Франции подписали стратегический документ о партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, "Новатэк" и Total подписали соглашение по вхождению французской компании в проект "Арктик СПГ-2".

По мнению политолога, двум лидерам будет непросто преодолеть разногласия и по сирийскому кризису, и по Украине, но призыв, который сделал ранее Макрон в своем Твиттере к совместному принятию с Россией решений по ряду проблем, говорит о настрое на движение вперед.

"Ждать от этой встречи каких-то прорывов, выхода на совершенно новый уровень доверия – это невозможно, это было понятно. Но то, что установился доверительный диалог – это позитив. Говорит о возможности того, что сложные моменты будут решаться, и позиции будут сближаться", — резюмировал политолог.