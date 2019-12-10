Россия и Франция запустят механизм совместного финансирования проектов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России и министерство экономики и финансов Франции подписали декларацию о намерениях развивать двустороннее сотрудничество в области долгосрочного финансирования, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ был подписан по итогам заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). С российской стороны документ подписал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с французской - министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер.
"СЕФИК должен... помочь нам развивать финансирование наших проектов. Вы сами знаете об американских санкциях, которые могут в какой-то мере заморозить определенное направление финансирования. Это проблема. Но нам нужно говорить о проблемах", - сказал Ле Мер.
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"Мы резервируем шесть месяцев, в течение предстоящих шести месяцев, соблюдая все условия международного права, мы обязуемся запустить совместное финансирование, франко-российское финансирование проектов… Мы будем искать инновационные решения, неординарные по своей сути", - добавил он.
В конце октября Орешкин говорил, что французские банки не торопятся пересматривать свои подходы к финансированию российских клиентов, в том числе из-за санкций США и ЕС. Он отмечал, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании СЕФИК.