Эксперт назвал саммит по Сирии в Стамбуле успехом Путина и Эрдогана

АНКАРА, 28 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Четырехсторонняя встреча по Сирии в Стамбуле стала успехом президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.

"Вступление Франции и Германии в процесс, который проводили в Астане и Сочи Турция и Россия, расширило круг участников переговоров по сирийскому урегулированию, и это можно с полным правом считать успехом Путина и Эрдогана", — сказал Октай.

По его словам, саммит в Стамбуле войдет в историю тем, что на нем со стороны четырех стран были даны гарантии территориальной целостности Сирии. "Также четко были обозначены проблемы Идлиба и Восточного Евфрата и намерение совместной борьбы с терроризмом", — добавил собеседник агентства.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в субботу в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.