В МИД оценили итоги саммита по Сирии в Стамбуле

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Саммит России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле стал хорошим шагом вперед в урегулировании в Сирии, Москва удовлетворена итогами, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы удовлетворены итогами этого саммита, в котором впервые приняли участие в таком формате руководители России, Турции, Германии, Франции. Как вы знаете, этот саммит был посвящен в первую очередь задачам урегулирования, надежного и долгосрочного в Сирии, и нам кажется, этот саммит стал хорошим шагом вперед в этом смысле ", — сказал дипломат.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в субботу в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>