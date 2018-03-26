Обсуждаем успех русской литературы на международном Парижском книжном салоне, читательский ажиотаж вопреки бойкоту Макрона, 200-летие Ивана Тургенева и аудиокниги как вид чтения.

"Дневник читателя". Как русская литература победила политику Your browser does not support HTML5 audio

– Русские писатели в Париже: "Подумаешь, Макрон. Одним читателем меньше…".

– Евгений Водолазкин: "Я очарован Фанни Ардан".

– Издательство "Наука" передало в дар парижской библиотеке Тургенева уникальную серию "Литературные памятники".

– "Театр" Сомерсета Моэма читает неподражаемая Юлия Рутберг.

Участники:

– Анна Гавальда, писатель;

– Евгений Водолазкин, писатель;

– Александр Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;

– Наринэ Абгарян, писатель;

– Юлия Рутберг, актриса;

– Борис Куприянов, издатель, культуртрегер.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В столице Франции прошел один из крупнейших книжных форумов Европы – Парижский книжный салон. Россия приняла участие в Парижском салоне в качестве почетного гостя. И должна вам сказать, это был большой успех! С самого утра на нашем стенде кипела жизнь – настоящий читательский ажиотаж! Французы покупали книги, листали альбомы, задавали вопросы. "Наш стенд самый большой на Салоне, и то не всем желающим хватает места", – прокомментировал начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати Александр Воропаев.

Президент Франции Эммануэль Макрон не зашел на российский стенд по политическим причинам, но французы его не поддержали. "Он совершил большую ошибку, – сказала мне в интервью писательница Анна Гавальда. – Совершенно не стоило обижать писателей, писатели – это как раз те, кого необходимо поддерживать. Я с уважением отношусь к Макрону, и он не часто совершает идиотские поступки, но не прийти на российский стенд попросту глупо. Очень странная история".

Российские писатели, впрочем, не огорчились. "Подумаешь, одним читателем меньше", – прокомментировал Алексей Иванов. "Не так уж важно, был или нет Макрон, важно, что пришла Фанни Ардан", – добавил писатель Евгений Водолазкин, который общался с актрисой на главной сцене Салона.

На открытой дискуссии Фанни Ардан и Евгения Водолазкина был настоящий аншлаг! Актриса еще раз призналась, что "далека от политики и просто влюблена в русскую литературу". И эти слова звучали как слова поддержки – и были ею. Ключевой же темой встречи была дискуссия о том, что важнее для писателя: больше путешествовать и познавать реальный мир или подпитываться своим воображением, создавая иную реальность. Евгений Водолазкин напомнил слова одного из героев своего романа "Лавр": "Не исследуй мир по горизонтали, исследуй по вертикали". В результате спора сошлись на абсолютной истине, что настоящим творчеством может двигать только любовь.

Напомню, во Францию отправилось около 40 современных российских писателей. Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Захар Прилепин, Гузель Яхина, Андрей Геласимов, Марина Степнова, Алексей Иванов, Ольга Славникова, Дмитрий Глуховский, Яна Вагнер, Лев Данилкин, Владислав Отрошенко, Юрий Буйда и другие встречались с читателями не только в Париже на мероприятиях Салона, но и в других городах – Бордо, Страсбурге, Нанси, Марселе, Эвре. И везде их принимали очень тепло, рассказала писательница Яна Вагнер.

В Париже вообще очень любят читать – книги продаются всюду, реклама книжного Салона расклеена по всему городу. Так что книжные магазины и библиотеки приглашали наших авторов очень активно – за 4 дня Салона наши писатели приняли участие в 120 мероприятиях, и читателей было очень много! "Если высокая явка – в самом деле признак легитимности, то статус русской литературы по-прежнему остается незыблемым", – подчеркнул писатель и критик Лев Данилкин. "Все очень хорошо организовано", – отметила писательница Наринэ Абгарян.

В этом году в Париже прошли специальные юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Немногие знают, что личная библиотека писателя до сих пор находится в Париже. И за это время успела сильно расшириться. В том числе за счет книг замечательного издательства "Наука" – в честь двухсотлетия писателя на Салоне Борис Куприянов торжественно передал в дар библиотеке Тургенева книги знаменитой серии "Литературные памятники".

ЦИТАТА

В "Дневнике читателя" мы почти никогда не говорим об аудиокнигах, а ведь очень многие слушают книги в машине, на прогулке, да и просто дома перед сном. Сейчас на рынке аудиокниг новинки появляются с той же регулярностью, что и печатные издания – многие хорошие книги можно не только прочесть, но и послушать почти сразу после публикации. Например, крупнейший российский книгоиздательский холдинг Эксмо/АСТ еще в 2005 году запустил проект "Аудиокнига" – все ключевые новинки и популярные переиздания озвучивают профессиональные актеры и чтецы. Например, новые книги Алексея Иванова, Бориса Акунина или нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро выходят одновременно и в бумажной, и в аудиоверсии.

Недавно в аудиоформате вышел один из моих любимых романов – "Театр" Сомерсета Моэма. Историю блистательной Джулии Лэмберт читает неподражаемая Юлия Рутберг. В этом выпуске в рубрике "Цитата" можно послушать фрагмент из начала романа: юная Джулия узнала, что ее возлюбленный и будущий муж Майкл заключил контракт с американским антрепренером, актриса в ярости врывается к директору театра, где служит сама. Читает Юлия Рутберг.

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