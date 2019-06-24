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РИА Новости

Медведев прибыл в Гавр на встречу с премьером Франции

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время церемонии встречи в аэропорту Гавра. 24 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время церемонии встречи в аэропорту Гавра. 24 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл во французский город Гавр, где у него пройдёт встреча с премьер-министром республики Эдуардом Филиппом.
Самолёт главы российского правительства приземлился в аэропорту Октевиль. Премьер Франции лично встретил Медведева в аэропорту, откуда они направились в мэрию Гавра, где состоится официальная церемония встречи и пройдут запланированные переговоры.
Как сообщалось ранее, премьер-министры двух стран обсудят вопросы экономики, торговли, инвестиций и международную повестку.
По итогам беседы Медведев и Филипп дадут пресс-конференциею, вслед за которой состоится рабочий ужин.
Председатель правительства РФ прибыл во Францию по приглашению своего коллеги. Это первый личный контакт премьеров двух стран: до этого они общались только по телефону. Местом проведения визита французской стороной предложен Гавр – город, мэром которого ранее был Филипп. Примечательно, что Гавр – город-побратим Санкт-Петербурга, родины Медведева.
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Эдуар ФилиппДмитрий МедведевФранцияВ мире
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