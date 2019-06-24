Медведев прибыл в Гавр на встречу с премьером Франции

ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл во французский город Гавр, где у него пройдёт встреча с премьер-министром республики Эдуардом Филиппом.
Самолёт главы российского правительства приземлился в аэропорту Октевиль. Премьер Франции лично встретил Медведева в аэропорту, откуда они направились в мэрию Гавра, где состоится официальная церемония встречи и пройдут запланированные переговоры.
Как сообщалось ранее, премьер-министры двух стран обсудят вопросы экономики, торговли, инвестиций и международную повестку.
По итогам беседы Медведев и Филипп дадут пресс-конференциею, вслед за которой состоится рабочий ужин.
Председатель правительства РФ прибыл во Францию по приглашению своего коллеги. Это первый личный контакт премьеров двух стран: до этого они общались только по телефону. Местом проведения визита французской стороной предложен Гавр – город, мэром которого ранее был Филипп. Примечательно, что Гавр – город-побратим Санкт-Петербурга, родины Медведева.