Медведев прибыл в Гавр на встречу с премьером Франции

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время церемонии встречи в аэропорту Гавра. 24 июня 2019

ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл во французский город Гавр, где у него пройдёт встреча с премьер-министром республики Эдуардом Филиппом.

Самолёт главы российского правительства приземлился в аэропорту Октевиль. Премьер Франции лично встретил Медведева в аэропорту, откуда они направились в мэрию Гавра, где состоится официальная церемония встречи и пройдут запланированные переговоры.

Как сообщалось ранее, премьер-министры двух стран обсудят вопросы экономики, торговли, инвестиций и международную повестку.

По итогам беседы Медведев и Филипп дадут пресс-конференциею, вслед за которой состоится рабочий ужин.