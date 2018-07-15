Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона, который приехал в Москву на финал чемпионата мира по футболу.

Глава государства отметил, что Россия и Франция постепенно восстанавливают привычные механизмы сотрудничества. По его словам, это дает основание для дальнейшего позитивного развития отношений.

Кроме того, Путин подтвердил, что заседание Большой российско-французской межпарламентской комиссии пройдет в ближайшее время. В материалах ко встрече лидеров двух государств называется дата 25 июля.

Подчеркивается, что Москва и Париж согласны с тем, что в настоящее время отсутствуют препятствия и для организации встреч глав правительств.

Сообщается, что комиссия служит основным органом сотрудничества по парламентской линии, ее возглавляют председатели нижних палат парламентов двух стран.

Обсудят чувствительные вопросы

Председатель комитета Госдумы по международным делам, координатор российско-французской группы дружбы Леонид Слуцкий рассказал, что на заседании комиссии будет обсуждаться широкий круг вопросов, в частности, ситуация в Европе и неоправданность антироссийских санкций.

По словам депутата, также будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке, и некоторые чувствительные вопросы международной повестки дня, которые в одинаковой степени волнуют парламентариев России и Франции.

"И кроме того, Франсуа де Рюжи спикер Национального собрания выступит на пленарном заседании Государственной думы 25 июля. Думаю, что это будет насыщенный и эффективный визит", — заключил Слуцкий.

Парламентарий отметил, что предстоящее заседание комисии — это большой и знаковый успех, так как она не собиралась четыре года.

Последний раз заседание прошло в 2013 году в Париже. Дальнейшие контакты в таком формате французская сторона заморозила в связи с украинским кризисом.