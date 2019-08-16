Михаил Макаров: Франция увеличит поставки вина в Россию, если будет спрос

О том, когда торговые отношения России и Франции вернутся на докризисный уровень, о перспективах французского вина на российском рынке и о приоритетных направлениях торгово-экономических связей между Москвой и Парижем в своем первом интервью рассказал новый торговый представитель РФ во французской столице Михаил Макаров накануне встречи президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

— Михаил Юрьевич, отношениям между Россией и Францией уделяется много внимания. Скоро во Францию приедет российский президент Владимир Путин. В преддверии его визита расскажите, как сейчас обстоят торговые отношения между двумя странами?

— Перед тем как приступить к ответам, хотел бы отметить, что это мое первое интервью российским СМИ за те три месяца, которые прошли с момента моего вступления в должность торгового представителя Российской Федерации по Французской республике. И мне вдвойне приятно, что данное интервью именно агентству РИА Новости – основному и наиболее предпочтительному для меня источнику объективных международных новостей на русском языке.

Что касается наших двусторонних связей с Францией, следует отметить, что после пика в 2011 году (28,1 миллиарда долларов) товарооборот России и Франции претерпел значительное снижение (на 48% в 2012-2015 годах). Однако на протяжении последних трех лет товарооборот демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2018 года он составил 17,2 миллиарда долларов (+11,2%), и у нас есть все основания полагать, что по итогам 2019 года рост товарооборота продолжится. Хотелось бы отметить, что особенно важным показателем для нас является рост российского экспорта, который по итогам прошлого года увеличился на 31,1% (7,6 миллиарда долларов). И я абсолютно уверен, что в ближайшие годы мы сумеем вернуться на докризисный уровень торговли. За то короткое время, что я возглавляю торгпредство, у меня уже сформировалось видение, что мы еще очень далеки от тех показателей, которые соответствуют потенциалу наших торгово-экономических отношений. Это значит, что, приложив совместные усилия, можно показать результат качественно иного уровня.

— В связи со сложной политической обстановкой на протяжении нескольких лет инвестиции французов в российский бизнес сократились. Поговорим про разные отрасли и показатели по ним?

— Говоря о французских инвестициях в Россию, я бы не согласился с тем, что они сократились. Напротив, французские компании относятся к крупнейшим инвесторам на российском рынке – объем накопленных в России прямых французских инвестиций в 2018 году превысил 17 миллиардов долларов, и этот показатель на протяжении последних четырех лет продолжает стабильно увеличиваться. Я не знаю другого иностранного государства, компании которого были бы в таком количестве представлены на российском рынке. На сегодня более 600 компаний с участием французского капитала работают на российском рынке. Франция является крупнейшим иностранным работодателем в России – на предприятиях французских компаний работает более 140 тысяч человек. При этом поражает широчайший спектр индустрий и секторов французских компаний от пищевой промышленности и сельского хозяйства до фармацевтики и машиностроения.

Многие компании имеют давние индустриальные связи с отдельными более привлекательными с инвестиционной точки зрения российскими регионами. Например, на территории Калужской области успешно работают предприятия концерна Peugeot-Citroën, компании Lafarge и L’Oréal. В прошлом году в области начал работать завод по производству моторных масел и смазочных материалов компании Total.

Необходимо отметить, что на фоне значительного снижения импорта в Россию и исторического роста курса евро французские компании проявляли за последние годы все больший интерес к реализации производственных и технологических проектов в российских регионах для обеспечения потребностей российского рынка и экспорта в третьи страны. Ранее такого рода проекты рассматривались только достаточно крупными компаниями, но в нынешней экономической ситуации в России инвестиционные проекты стали возможны и для экономически устойчивых субъектов МСП.

Более того, российские регионы предлагают инвесторам новые механизмы – это особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития и специальный инвестиционный контракт. В частности, в настоящее время компания Legrand инвестирует в строительство завода по производству электротехнического оборудования в Ульяновске (открытие намечено на 2020 год, объем инвестиций около 1 миллиарда рублей, количество новых рабочих мест — 450), SNF строит в Саратове предприятие по выпуску полиакриламида — химиката, используемого в буровых растворах при нефтедобыче (открытие намечено на 2021 год, объем инвестиций – 4,5 миллиарда рублей, количество новых рабочих мест — 160). На территории российских ОЭЗ успешно функционируют такие компании, как Schlumberger (Липецк), Air Liquide (Алабуга), Schneider Electric (Иннополис) и многие другие.

Перспективным направлением сотрудничества сейчас является взаимодействие при трансферте новейших французских технологий и организации высокотехнологичных производств в России, совместной научной деятельности и внедрении НИОКР, а также кооперация российских технологических платформ с центрами конкурентоспособности Франции. Французские компании обладают большим опытом внедрения передовых производственных технологий, которые, безусловно, представляют для нас стратегический интерес.

В этой связи хотел бы упомянуть о состоявшемся в апреле этого года Первом франко-российский форуме "Индустрия будущего". Мероприятие прошло при участии ведущих французских и российских предприятий — ГК "Ростех", ПАО "ОАК", "Сколково", ГК "Цифра", ESI Group, Air Liquide, Atos, Legrand, Dassault Systèmes и многих других, а также федеральных министерств — Минпромторга, Минэкономразвития, Минэнерго, Минобрнауки. Следующий форум состоится уже весной 2020 года в Москве, и я надеюсь, что такие мероприятия будут проходить на регулярной основе. По крайней мере, мы от лица торгпредства будем делать для этого все возможное.

— Если не брать в расчет крупный бизнес, есть ли развитие взаимоотношений на уровнях ниже?

— Торгпредство России уделяет большое внимание развитию регионального сотрудничества между территориальными образованиями Франции и России. Франция – страна, которая производственно сильна своими регионами, и для нас очень важно привлекать субъекты Российской Федерации, региональный бизнес, особенно субъекты МСП, к активной внешнеэкономической деятельности именно во французские регионы. Как одну из основных задач на этот год я вижу достижение значимого прогресса в развитии межрегиональных торгово-экономических контактов.

Как пример, хочется отметить проводимые в последнее время с участием торгпредства мероприятия российских регионов во Франции: бизнес-миссии и роуд-шоу делегаций Московской, Ростовской и Иркутской областей, Татарстана и Башкирии. Все это является показателем как высокой заинтересованности французских партнеров в налаживании контактов напрямую с регионами, так и желанием регионов напрямую выходить на зарубежные рынки.

Для нас особенно приятно, что по итогам последней встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его французским визави Эдуаром Филиппом в Гавре в июне этого года достигнута договоренность о проведении в 2021 году перекрестного Года Россия-Франция по межрегиональному сотрудничеству.

— Можно ли ожидать каких-то прорывов в двусторонних торговых отношениях после визита президента РФ во Францию?

— Я, как торговый представитель России во Франции, надеюсь, что одним из основных результатов встречи на высшем уровне станет дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, особенно в части увеличения несырьевого экспорта из России во Францию. На государственном уровне есть понимание, насколько важна деятельность французского бизнеса в России, и мы стремимся создавать комфортные условия для его работы, советуемся с французскими партнерами, прислушиваемся к их мнению и всегда стараемся оперативно реагировать на возникающие проблемы. И встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях ПМЭФ-2018, и недавняя встреча Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппа в Гавре являются тому подтверждением.

Как известно, уже три года подряд проходят встречи президента с представителями крупнейших французских компаний, работающих в России. Последняя такая встреча с французским бизнесом состоялась 18 апреля 2019 года в Кремле. В ней приняли участие руководители компаний: Schneider Electric, Renault, "АШАН Ритейл", BlaBlaCar, Leroy Merlin, Saint-Gobain, Legrand, ORPEA, Orange, Air Liquide, Total, Pernod Ricard, POMA, Sanofi, банков Credit Agricole и Societe Generale.

В марте этого года состоялась встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с представителями французского бизнеса, на которой был обсужден широкий спектр существующих вопросов, в том числе внедрение маркировки, совершенствование механизма СПИК, развитие закона о торговле и другие.

— Какие важные события ожидаются в двусторонней торгово-экономической сфере до конца года?

— Из мероприятий, которые получили подтверждение, можно отметить роуд-шоу бизнеса и администрации Москвы, презентация инвестиционного потенциала перед французским бизнес-сообществом, которое пройдет 19 сентября в Париже. Меньше, чем через месяц — 16 октября — во французской столице пройдет ежегодный форум "Встречи с Россией", организуемый агентством БизнесФранс. Уже на следующий день после него состоится российско-французский форум по поддержке МСП, организуемый торгпредством и министерством экономического развития РФ. Наконец, 28-30 октября во Франции будет проходить бизнес-миссия "Инфраструктура аэропорта" для представителей российских аэропортов и организаций, производящих оборудование.

Еще отмечу форум "Технопром", который пройдет в Новосибирске. Там будет организован стенд французских компаний и российско-французская сессия "Индустрия будущего".

Хочется отметить, что из перечисленных выше большую часть мероприятий организует наша дружественная организация Nauka Innov, центр научно-технической кооперации при франко-российской Торгово-промышленной палате.

Также на декабрь у нас запланирован визит в Париж делегации Свердловской области и представителей ОЭЗ "Титановая долина" и традиционная XXV сессия Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) в России.

— На какие показатели российско-французских экономических отношений можно рассчитывать по итогам года?

— Конкретных цифр по итогам года предсказать, думаю, никто сейчас не сможет. ФТС России и Генеральная дирекция таможен и косвенных налогов Франции еще не опубликовали данные даже за первое полугодие. Но, учитывая положительную и поступательную динамику торгово-экономических отношений за последние четыре года, у нас есть все основания рассчитывать на рост товарооборота и инвестиций.

— Вы не так давно приехали работать во Францию. Как планируете активизировать работу торгпредства? Какие направления российско-французских экономических связей вы считаете приоритетными?

— В настоящий момент мы ведем активную работу по репозиционированию, иными словами, ребрендингу торгового представительства. Это включает все сферы взаимодействия с внешним миром, начиная с нашего сайта, работы в социальных сетях, более точного описания функций торгового представительства в глазах наших французских партнеров и заканчивая цифровизацией существующих процессов и новыми форматами взаимодействия с российскими и, что самое важное, зарубежными СМИ.

Вместе с этим я глубоко убежден, что одним из ключевых факторов успеха и эффективной работы коллектива является правильная постановка целей и задач, понимание миссии и долгосрочного видения организации. Также важным звеном является личная ответственность каждого сотрудника за достижение поставленных целей.

Если говорить про цели верхнего уровня, то, говоря простыми словами, я бы выделил увеличение объемов несырьевого экспорта и услуг из РФ и привлечение французских инвестиций и технологий в Россию.

На сегодня из примерно семи миллиардов долларов США общего экспорта России во Францию только один миллиард занимает несырьевая продукция, и здесь наша цель в ближайшие годы довести этот показатель до сопоставимых величин с экспортом нефти и газа, то есть речь идет про 5-6 миллиардах долларов США экспорта российской высокотехнологичной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью.

Говоря про инструментарий достижения целей, помимо более тесного взаимодействия на региональном уровне, сейчас мы активизируем работу с французскими отраслевыми ассоциациями и полюсами конкурентоспособности, параллельно ведем поиск новых ниш, которые не были до этого в фокусе торгово-экономических отношений, но имеют большую перспективу в будущем. При этом крайне важно отметить, что основная ставка будет сделана на российские субъекты малого и среднего предпринимательства и их встраивание в цепочки поставок французских предприятий. Немаловажным для нас является использование знаний, в том числе торгово-экономических связей соседних государств и работающих там торговых представительств. Регуляторная база Евросоюза не имеет больших отличий, и важно учитывать опыт коллег.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить российских коллег из профильных министерств и ведомств, региональные власти, отраслевые и деловые ассоциации, а также непосредственно представителей российских компаний за оперативное сотрудничество с нами на любом уровне и по любым вопросам. Данное сотрудничество позволяет нам совершенствовать условия ведения бизнеса как в России, так и во Франции, и минимизировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Из наиболее приоритетных направлений французско-российских торгово-экономических связей я бы выделил энергетику, автомобиле- и авиастроение, фармацевтику и, конечно, пищевую промышленность и сельское хозяйство.

В части продвижения на рынок Франции передовых технологий и услуг, а также инвестиционного присутствия российских компаний на данном рынке, наиболее перспективными направлениями на сегодня нам видятся развитие искусственного интеллекта, предиктивная аналитика, аддитивные технологии, Big Data и облачные технологии. Вместе с этим мы крайне заинтересованы в импорте технологий, и у Франции нам также есть чему поучиться: это в целом цифровизация промышленного производства, развитие автономных транспортных средств, концепция "умного города", включая разработки в области энергоэффективности и переработки бытовых и промышленных отходов, а также возобновляемая и альтернативная энергетика и "зеленые" технологии.

— Каково сейчас место российских компаний и товаров на французском рынке? Вкладывают ли российские инвесторы что-то во французский бизнес или в совместные предприятия?

— Как я уже говорил, в структуре российского экспорта во Францию на сегодняшний день, к сожалению, преобладают минеральные продукты (87,8% или 6,6 миллиардов долларов), машины, оборудование и транспортные средства (4,7% или 355 миллионов долларов), металлы и изделия из них (3,1% или 234 миллиона долларов), продукция химической промышленности (2,3% или 173 миллиона долларов), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,3% или 100 миллионов долларов).

Еще раз повторюсь, на сегодня наша главная задача – диверсификация экспорта и вывод на французский рынок российских товаров с высокой добавленной стоимостью, а проще говоря – увеличение несырьевого неэнергетического экспорта.

Важными направлениями иностранных инвестиций являются разработка программного обеспечения и информатика (14%), инжиниринговый консалтинг (9%), оптовая и розничная торговля (8%), машиностроение (7 %), пищевая (6 %) и автомобильная (6 %) промышленность.

На французском рынке работает около 30 компаний с участием российского капитала, на них занято около трех с половиной тысячи человек. В основном российские проекты реализуются в таких областях, как электроника, электротехническое оборудование, информатика, программное обеспечение, торговля. Крупнейшим инвестиционным проектом стала покупка ОАО РЖД 75% акций логистического оператора GEFCO у группы PSA Peugeot Citroen за 800 миллионов евро.

— Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении таможенных пошлин на французское вино. Как вы считаете, не будет ли у французских производителей желание переориентироваться на другой рынок, скажем, российский? Ну и, наоборот, пользуется ли спросом российское вино во Франции?

— Конечно, рынок США является определяющим для французских виноделов: только за 2018 год было экспортировано вина на сумму 1,7 миллиарда евро и введение торговых ограничений в ответ на закон GAFA станет неприятным сюрпризом для целого сектора экономики Франции.

Российский рынок традиционно очень привлекателен для зарубежных производителей: по данным ФТС России за 2018 год, было ввезено вина на сумму примерно 940 миллионов евро, при этом на Францию пришлось только 18,2% экспорта. Сильная конкуренция наблюдается со стороны Италии (29,5%), Испании (14,7%) и ряда стран Нового Света (25%). В любом случае спрос рождает предложение – если российский потребитель отдаст предпочтение французскому вину, то рынок моментально ответит увеличением поставок из Франции.