Ключевые встречи второго дня работы Петербургского форума

Официальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" тоже попробовала себя в роли выпускающего редактора. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.