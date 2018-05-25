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Петербургский международный экономический форум

Ключевые встречи второго дня работы Петербургского форума

16:4425.05.2018
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Петербургский международный экономический форум
Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон (слева) во время бизнес-диалога Россия - Франция в рамках Петербургского международного экономического форума - 2018
На Петербургском международном экономическом форуме
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Фотомодель, телеведущая Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Денис Мантуров и Александр Дюков во время подписания меморандума на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Участники во время круглого стола Технологии жилья в рамках Петербургского международного экономического форума
Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме 2018
На Петербургском международном экономическом форуме
Вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин (слева) и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме
Глава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда Центр стратегических разработок Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков (в центре) на Петербургском международном экономическом форуме
Участники Петербургского международного экономического форума
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
На панельной сессии Digital-ренессанс в рамках Петербургского международного экономического форума
Директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Главная тема форума этого года - "Создавая экономику доверия".Петербургский международный экономический форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Главная тема форума этого года - "Создавая экономику доверия".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПеред началом пленарной сессии глава российского государства Владимир Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приняли участие в пленарной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Франция".Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон (слева) во время бизнес-диалога Россия - Франция в рамках Петербургского международного экономического форума - 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Перед началом пленарной сессии глава российского государства Владимир Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приняли участие в пленарной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Франция".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудницы компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудницы компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на стенде МИА "Россия сегодня" попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Вице-премьер опубликовал новость о том, поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на стенде МИА "Россия сегодня" попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Вице-премьер опубликовал новость о том, поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" тоже попробовала себя в роли выпускающего редактора. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.Фотомодель, телеведущая Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Официальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" тоже попробовала себя в роли выпускающего редактора. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и "Газпром нефтью" в рамках реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".Денис Мантуров и Александр Дюков во время подписания меморандума на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и "Газпром нефтью" в рамках реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники круглого стола "Технологии жилья" в рамках Петербургского международного экономического форума.Участники во время круглого стола Технологии жилья в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники круглого стола "Технологии жилья" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме.Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков во время дискуссии "Технологическое предпринимательство в России".Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков во время дискуссии "Технологическое предпринимательство в России".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме.Вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин (слева) и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.Глава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда Центр стратегических разработок Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков на Петербургском международном экономическом форуме.Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков (в центре) на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума в ожидании начала пленарной сессии ПМЭФ.Участники Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Петербургского международного экономического форума в ожидании начала пленарной сессии ПМЭФ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме.Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Digital-ренессанс" в рамках Петербургского международного экономического форума.На панельной сессии Digital-ренессанс в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники панельной сессии "Digital-ренессанс" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДиректор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме.Директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон (слева) во время бизнес-диалога Россия - Франция в рамках Петербургского международного экономического форума - 2018Ключевые встречи второго дня работы Петербургского форума16:4425.05.2018
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Центральное мероприятие второго дня Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание, в котором принимают участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард. Участники форума во время пленарных дискуссий и деловых встреч — в фотоленте Ria.ru.

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