Центральное мероприятие второго дня Петербургского международного экономического форума — пленарное заседание, в котором принимают участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард. Участники форума во время пленарных дискуссий и деловых встреч — в фотоленте Ria.ru.
Ключевые встречи второго дня работы Петербургского форума
16:4425.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Главная тема форума этого года - "Создавая экономику доверия".
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Главная тема форума этого года - "Создавая экономику доверия".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПеред началом пленарной сессии глава российского государства Владимир Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приняли участие в пленарной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Франция".
Перед началом пленарной сессии глава российского государства Владимир Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приняли участие в пленарной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Франция".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудницы компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
Сотрудницы компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на стенде МИА "Россия сегодня" попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Вице-премьер опубликовал новость о том, поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на стенде МИА "Россия сегодня" попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Вице-премьер опубликовал новость о том, поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" тоже попробовала себя в роли выпускающего редактора. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.
Официальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" тоже попробовала себя в роли выпускающего редактора. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и "Газпром нефтью" в рамках реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и "Газпром нефтью" в рамках реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники круглого стола "Технологии жилья" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Участники круглого стола "Технологии жилья" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме.
Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков во время дискуссии "Технологическое предпринимательство в России".
Председатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков во время дискуссии "Технологическое предпринимательство в России".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума.
Участники Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме.
Вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков на Петербургском международном экономическом форуме.
Первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума в ожидании начала пленарной сессии ПМЭФ.
Участники Петербургского международного экономического форума в ожидании начала пленарной сессии ПМЭФ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Digital-ренессанс" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Участники панельной сессии "Digital-ренессанс" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДиректор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме.
Директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме.
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